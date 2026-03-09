Fallece Jennifer Runyon, actriz de 'Ghostbusters'

La actriz estadounidense Jennifer Runyon perdió la vida a los 65 años.

RIP Jennifer Runyon Corman. She is best known for her appearances as Gwendolyn Pierce on Charles in Charge, her small unnamed role early in Ghostbusters, and in the 1988 televsion film, A Very Brady Christmas as Cindy Brady. My prayers are with her family and friends pic.twitter.com/fhVws08XrQ — Alicia (@LukeLauraGH) March 8, 2026

De acuerdo con diversos medios, la actriz perdió la vida rodeada de su familia tras un "largo y arduo viaje".

​“El pasado viernes falleció nuestra querida Jennifer, tras un largo y arduo viaje que terminó rodeada de su familia. Siempre será recordada por su amor por la vida y su devoción por su familia y amigos. Descansa en paz, nuestra Jenn”, anunció su familia.

¿Quién es Jennifer Runyon?

La actriz nació el 1 de abril en 1960 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Se desempeñó como actriz y productora, en diversas cintas. Desarrolló su trayectoria en el cine con proyectos diversos durante los años 80’s.

Debutó en To All a Goodnight, una película de terror de bajo presupuesto que con los años se convirtió en una producción de culto.

Sin embargo, su papel más reconocido fue el de una estudiante en la película de Ghostbusters de 1984, junto a Bill Murray y Dan Aykroyd.

Participó en series y películas como Quantum Leap, Charles in Charge y A Very Brady Christmas c

