Jennifer López recibe el 2026 con show explosivo en Las Vegas

Jennifer López iluminó el escenario de The Colosseum en el Caesars Palace, en Las Vegas, con una presentación electrizante para recibir el Año Nuevo.

Como parte de su nueva residencia titulada Up All Night Live in Las Vegas, la cantante y actriz de 56 años ofreció un espectáculo de más de dos horas que fusionó sus mayores éxitos pop con clásicos de Broadway, consolidando lo que ella misma describió ante la audiencia como su era feliz.

El show estuvo estructurado en cuatro actos, en los que hizo un repaso por su trayectoria, desde sus raíces en el Bronx hasta su consagración como ícono global.

La producción del show no escatimó en detalles, contando con una orquesta de 15 a 17 músicos que incluía una sección de cuerdas integrada exclusivamente por mujeres.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la aparición sorpresa del rapero Ja Rule, quien se unió a López para interpretar los icónicos duetos I'm Real y Ain't It Funny, transportando a la audiencia a la nostalgia de principios de los años 2000.

Lo más emotivo de la velada ocurrió poco antes de la medianoche, cuando sus hijos mellizos, Emme y Max, sorprendieron a la audiencia al subir al escenario para acompañar a su madre en la cuenta regresiva hacia el 2026.

Cerca de la medianoche, tras el especial momento familiar en escena, el recinto estalló en una celebración de globos y confeti al ritmo de "Let's Get Loud". Esta presentación marcó el segundo show de su residencia en la "Ciudad del Pecado", la cual continuará con fechas programadas durante los meses de enero y marzo de 2026. Con este exitoso cierre de

año, López reafirmó su estatus como una de las figuras más dominantes y vigentes del entretenimiento mundial.

