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Escena

Jesse & Joy conquistan la Arena Monterrey con 'El Despecho Tour'

El dúo mexicano reunió a miles de fans regios con “El Despecho Tour” en una noche llena de éxitos y ovaciones en Monterrey

  • 22
  • Mayo
    2026

El dúo mexicano Jesse & Joy conquistó la Arena Monterrey la noche de este jueves ante un lleno total como parte de su exitosa gira "El Despecho Tour".

Desde los primeros acordes, los hermanos Huerta desataron la euforia de miles de regiomontanos que se dieron cita para corear cada uno de sus grandes éxitos en una velada marcada por la energía y la entrega total del público norteño.

El concierto ofreció un recorrido musical lleno de emociones, transitando desde baladas acústicas e íntimas hasta los ritmos pop más enérgicos de su repertorio.

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Los asistentes conectaron de inmediato con la potente voz de Joy y la maestría musical de Jesse, quienes interpretaron temas emblemáticos como "¡Corre!", "Espacio Sideral" y "La De Mala Suerte", creando una atmósfera de complicidad que mantuvo a la audiencia de pie durante toda la velada.

Con esta presentación en la Sultana del Norte, Jesse & Joy consolidan el éxito de su actual propuesta escénica y reafirman su estatus como uno de los referentes más sólidos del pop en español.

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Al despedirse del escenario entre ovaciones, los artistas agradecieron el cariño constante del público de Monterrey, cerrando con broche de oro una noche inolvidable para sus seguidores.

Fotos: Gustavo Abdiel Torres


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