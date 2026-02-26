Jesse & Joy conquistan Viña del Mar con doble Gaviota

Jesse & Joy ha logrado consolidarse como una de las agrupaciones del pop mexicano con mayor proyección internacional, prueba de ello es que los hermanos Jesse y Joy Huerta al triufar en la Quinta Vergara, en Chile, durante el Festival de Viña del Mar.

Ovacionados por un público que coreó sus canciones, también recibieron la Gaviota de Oro y la Gaviota de Plata, dos prestigiados galardones en esta entrega, a la cual el dueto mexicano asiste por tercera vez.

La primera, recordaron conmovidos hasta las lágrimas, fue poco después del fallecimiento de su papá.

Ante el aplauso de los miles de asistentes, Jesse & Joy hizo un recorrido por lo más esencial de su discografía. De sus inicios hasta la actualidad, el dueto llevó a sus fans por un viaje colmado de emociones; letras románticas al ritmo de su característico pop, dulce y a su vez nostálgico echando también mano del desamor. Pero la entrega de sus seguidores fue total al escuchar éxitos como Corre, Si Te Vas, Chocolate, Mi Tesoro y ¿Con Quién se Queda el Perro?, algunas de las canciones con las que la banda encendió los ánimos de este espectáculo que se prolongó hasta por casi dos horas.

Uno de los momentos culminantes de la velada llegó cuando los hermanos Huerta rindieron un homenaje a México.

Al ritmo de mariachi, la voz de Joy se apoderó de clásicos temas musicales como México en la Piel, Si No te Hubieras Ido, Caray y Volver Volver, para reinterpretarlos e imprimir su sello a estas canciones originalmente cantadas por exponentes como Luis Miguel, Marco Antonio Solís y Juan Gabriel.

Sin duda uno de los instantes apoteósicos de este encuentro que trajo a flote recuerdos de las anteriores ocasiones en que el dueto se impuso en esta entrega, 2014 y 2018, para ser exactos.

