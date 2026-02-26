Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_02_25_a_la_s_11_19_58_p_m_ce63570ceb
Escena

Jesse & Joy conquistan Viña del Mar con doble Gaviota

El dueto mexicano emocionó al público del Festival de Viña del Mar con un recorrido por sus éxitos y un homenaje a México que desató la ovación

  • 26
  • Febrero
    2026

Jesse & Joy ha logrado consolidarse como una de las agrupaciones del pop mexicano con mayor proyección internacional, prueba de ello es que los hermanos Jesse y Joy Huerta al triufar en la Quinta Vergara, en Chile, durante el Festival de Viña del Mar.

Ovacionados por un público que coreó sus canciones, también recibieron la Gaviota de Oro y la Gaviota de Plata, dos prestigiados galardones en esta entrega, a la cual el dueto mexicano asiste por tercera vez.

La primera, recordaron conmovidos hasta las lágrimas, fue poco después del fallecimiento de su papá.

Ante el aplauso de los miles de asistentes, Jesse & Joy hizo un recorrido por lo más esencial de su discografía. De sus inicios hasta la actualidad, el dueto llevó a sus fans por un viaje colmado de emociones; letras románticas al ritmo de su característico pop, dulce y a su vez nostálgico echando también mano del desamor. Pero la entrega de sus seguidores fue total al escuchar éxitos como Corre, Si Te Vas, Chocolate, Mi Tesoro y ¿Con Quién se Queda el Perro?, algunas de las canciones con las que la banda encendió los ánimos de este espectáculo que se prolongó hasta por casi dos horas.

Uno de los momentos culminantes de la velada llegó cuando los hermanos Huerta rindieron un homenaje a México.

Al ritmo de mariachi, la voz de Joy se apoderó de clásicos temas musicales como México en la Piel, Si No te Hubieras Ido, Caray y Volver Volver, para reinterpretarlos e imprimir su sello a estas canciones originalmente cantadas por exponentes como Luis Miguel, Marco Antonio Solís y Juan Gabriel.

Sin duda uno de los instantes apoteósicos de este encuentro que trajo a flote recuerdos de las anteriores ocasiones en que el dueto se impuso en esta entrega, 2014 y 2018, para ser exactos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

tv_azteca_se_consolida_como_lider_digital_en_el_pais_d5786c8f84
Inicia TV Azteca reorganización estratégica para cuidar su futuro
COCHE_INCENDIADO_972537223d
Reportan más de 600 vehículos robados tras hechos violentos
e24353e3_4dfb_4acf_80e7_dba76bf4966e_b9c0d07312
Visita Ernestina Godoy Ramos subsede de FGR en Monclova
publicidad

Más Vistas

ab7b59142cf42697ca1bc8fe19c1243cef4de725_af8474ec39
Caso 'El Mencho': cuando el amor es más rastreable como el dinero
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
publicidad
×