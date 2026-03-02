Jesse & Joy conquistan la Arena Monterrey con sold out

El dúo mexicano Jesse & Joy reafirmó su estatus como referentes del pop latino al presentarse la noche del 28 de febrero en la Arena Monterrey, recinto que lució a su máxima capacidad.

Con el cartel de sold out colgado semanas antes, los hermanos Huerta iniciaron su espectáculo ante miles de seguidores que celebraron el regreso de su gira El Despecho Tour a la capital regiomontana.

La velada estuvo marcada por una producción visual de alta tecnología y una acústica impecable que permitió a los asistentes conectar desde el primer acorde.

El repertorio de la noche equilibró perfectamente los nuevos lanzamientos con los clásicos que han definido su carrera de casi dos décadas.

Sus temas emblemáticos provocaron coros masivos que retumbaron en todo el recinto, mientras que las interpretaciones acústicas resaltaron la potente y emotiva voz de Joy junto a la maestría musical de Jesse en el piano y la guitarra.

La conexión con el público regio fue evidente a través de constantes mensajes de agradecimiento y momentos de cercanía donde el dúo compartió anécdotas sobre la composición de sus canciones.

Tras el éxito rotundo de esta presentación, el dúo anunció que, debido a la alta demanda, regresarán a este mismo escenario el próximo 21 de mayo.

Este concierto no solo consolida el gran momento que atraviesan tras su reciente triunfo en el Festival de Viña del Mar, sino que establece un estándar alto para el resto de sus fechas programadas en el país.

Con esta energía, Jesse & Joy continuarán su recorrido nacional antes de iniciar su etapa de conciertos internacionales en los Estados Unidos.

