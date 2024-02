Jesse y Joy lanzarán nueva música; regresan en junio a Monterrey

"No nada más venido aquí con el sold out, hoy fue el día que surgió nuestra casa disquera para venir a renovar el contrato por cambios de oficina y demás cosas que a veces no está en el control de nadie, se va prolongando, que eso hace que a veces se retrase el proceso de música nueva, entonces, estábamos celebrando el hecho de que ya más pronto va a salir mucha música nueva, y la verdad es de que estamos muy contentos, estamos atravesando un momento muy maravilloso” dijo Joy.