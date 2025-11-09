Cerrar X
Jim Carrey y Taylor Momsen se reencuentran tras 25 años

Jim Carrey y Taylor Momsen se reencontraron por primera vez en 25 años durante la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame en Los Ángeles

Una de las imágenes más nostálgicas del fin de semana llegó desde Los Ángeles, donde Jim Carrey y Taylor Momsen se reencontraron por primera vez en 25 años durante la ceremonia de inducción al Rock & Roll Hall of Fame.

El actor, recordado por su papel de “El Grinch”, fue el encargado de ofrecer el discurso de inducción a Soundgarden, banda con la que dijo tener una conexión especial desde que los presentó como invitados musicales en Saturday Night Live en 1996.

Por su parte, Momsen, quien interpretó a la pequeña Cindy Lou Who en El Grinch (2000) y hoy es vocalista de The Pretty Reckless, subió al escenario para cantar junto a los miembros sobrevivientes de Soundgarden.

Su banda, de hecho, fue telonera de Chris Cornell en la última gira antes de la muerte del cantante.

En la alfombra roja, Carrey y Momsen posaron sonrientes para los fotógrafos.

“No nos habíamos visto desde El Grinch”, comentó el actor, mientras la artista recordó con cariño al comediante: “Siempre fue muy protector, amable y súper divertido. Nunca me dio miedo, porque para mí siempre fue Jim”.

El reencuentro desató una ola de comentarios emotivos en redes sociales, con fans celebrando el momento que reunió nuevamente a los inolvidables protagonistas del clásico navideño.


