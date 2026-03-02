Desmienten rumor de supuesto 'clon' de Jim Carrey en los César

Después del revuelo que causó el rumor sobre el supuesto clon de Jim Carrey en los Premios César, su representante ya salió a desmentirlo.

Y es que después de que algunos usuarios comentaran que lucía “irreconocible” durante la gala celebrada en París, su representante, Marleah Leslie, negó dichas afirmaciones en declaraciones a Rolling Stone.

“Jim Carrey asistió a los Premios César, donde aceptó su Premio César Honorario”, afirmó.

En este sentido, el delegado general de los César, Gregory Caulier, también rechazó las teorías donde el Jim Carrey que participó en la gala se trataba de un clon, además de describir la presencia del actor como “un momento histórico”.

En declaraciones a Variety, Caulier explicó que la visita estaba prevista desde el verano y que Carrey trabajó durante meses en su discurso en francés, consultando incluso la pronunciación exacta de algunas palabras.

Del mismo modo, detalló que el actor asistió acompañado de su pareja, su hija, su nieto, una docena de amigos y familiares cercanos, así como de su publicista y del director francés Michel Gondry.

“Solo recuerdo su generosidad, su amabilidad, su benevolencia y su elegancia”, añadió.

¿Cómo inició el rumor del 'clon' de Jim Carrey?

Los rumores del supuesto clon surgieron tras la aparición del actor, de 64 años, en la ceremonia que reconoce lo mejor del cine francés.

Tras su aparición en la gala, usuarios en X insinuaron que el actor había sido clonado o sometido a cirugía plástica, señalando incluso que el color de sus ojos parecía diferente.

Estos rumores se avivaron cuando el maquillador y artista drag Alexis Stone publicó en Instagram imágenes del evento junto a la fotografía de una máscara con el rostro de Carrey y una peluca similar a su peinado.

Tras esta publicación, muchos usuarios la interpretaron como una supuesta confesión, aunque se trataba de una puesta en escena.

En paralelo, volvió a circular un antiguo video en el que el actor reflexiona sobre la fama y sostiene que no “existe”, explicando que “Jim Carrey” es un personaje construido para el público.

Sin embargo, ese comentario fue sacado de contexto para reforzar la narrativa del “clon”.

Comentarios