Alexis Stone afirma ser una impostor de Jim Carrey en los César

La reciente aparición de Jim Carrey en los Premios César 2026 desató teorías conspirativas en redes sociales, luego de que el maquillador Alexis Stone insinuara que él había suplantado al actor en la ceremonia.

Stone, famoso por sus transformaciones hiperrealistas, compartió en Instagram imágenes de una máscara de silicona, peluca y prótesis dentales con el mensaje: “Alexis Stone como Jim Carrey en París”.

La publicación alimentó versiones virales que ya circulaban en redes, donde algunos usuarios afirmaban que el actor había sido reemplazado por un doble o que su apariencia había cambiado drásticamente.

Sin embargo, la propia organización de los César rechazó rápidamente la teoría. El delegado general Grégory Caulier aseguró a Variety que el invitado fue el auténtico Carrey.

Según explicó, la visita se planeó con ocho meses de anticipación y el actor incluso practicó durante meses su discurso en francés, consultando pronunciaciones específicas.

Caulier añadió que el protagonista de The Mask asistió acompañado por su pareja, su hija, su nieto y una docena de familiares y amigos, además de reencontrarse con el cineasta Michel Gondry.

Durante la ceremonia del 26 de febrero en París, Carrey ofreció un discurso emotivo en francés fluido y realizó sus gestos faciales característicos, algo que expertos consideran extremadamente difícil de replicar en vivo bajo una máscara, especialmente bajo luces intensas y frente a miles de testigos.

La Academia incluso ridiculizó las teorías del “impostor”.

¿Troleo viral?

Todo apunta a que la afirmación de Stone fue una broma elaborada o experimento social para aprovechar la conversación en redes, una estrategia coherente con su historial de transformaciones virales en celebridades como Glenn Close o Jack Nicholson.

Por ahora, el propio Carrey, quien no tiene cuentas activas en redes sociales, no ha comentado la polémica.

Lo cierto es que, pese al ruido digital, la Academia mantiene una postura firme: quien subió al escenario en París fue el verdadero Jim Carrey.

