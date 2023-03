John Krasinski es confundido con sobrino de Lorenzo Córdova

Un internauta compartió un texto con la fotografía del funcionario mexicano y el actor de Hollywood en el que se afirmaba que Krasinski era sobrino de Córdova.

Luego de ser señalados de mantener un vínculo familiar, John Krasinski, actor de The Office, y Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), se convirtieron en tendencia en Twitter.

Mediante la red social se hizo viral una publicación realizada por el internauta @PedroHe64552161, quien compartió un texto con la fotografía del funcionario mexicano y el actor de Hollywood en el que se afirmaba que Krasinski era sobrino de Córdova.

Además de asegurar que el presidente del INE desvía fondos del erario público para pagar la colegiatura de su “sobrino”.

“El diario Clarín de Los Ángeles publicó que el sobrino de Lorenzo Córdova, ciudadano estadounidense, estudia en la Escuela de Artes de California. El INE paga una factura de este sujeto por más de 15,000 dólares e ingresándola como capacitación”.

Esta noticia falsa saltó a otras redes sociales gracias a los internautas que cayeron en esta trampa al no conocer al actor que interpretó a Mr Fantástico en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Como era de esperarse, muchos internautas más se burlaron de lo anterior.

'Cadena de oración para los cerebros de las personas que cayeron en el meme de John Krasinski como supuesto sobrino de Lorenzo Córdova', 'Jajajaja aparte se lo hicieron wey. Le exige a Lorenzo Córdova que le explique porque le paga la escuela al actor John Krasinski', 'Otro tuit que compite por la estupidez del año. No sabía que John Krasinski estaba relacionado con Lorenzo Córdova y que había un Clarín en Los Ángeles', '¿Quién iba a imaginar que Lorenzo Córdoba y Trudeau son primos hermanos y le ayudó para ser primer ministro de Canadá?', 'Y también el INE le pagó la boda con Emily Blunt', 'Que raro quedó el multiverso después de In The Multiverse of Madness para saber que Reed Richards se convirtió en el hermano perdido de Lorenzo Córdoba en la línea temporal de la 4T', son algunos de los comentarios.

Estos son algunos de los memes donde hacen burla de la publicación





Muy guapa la esposa del sobrino, por cierto. Pero qué descaro, esa vida de lujos que se dan con nuestros impuestos. 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/v4LbXbMjOh — Edu Rivera 🇲🇽☘️ (@edusax79) March 14, 2023





Así gasta nuestro impuestos el chavo, de fiesta en fiesta.

Atentos. pic.twitter.com/rcQvaTFrAm — Doña Cretina (@La_Dramas) March 14, 2023





Comparto una imagen donde aparece el sobrino de Lorenzo Córdova con Miguel Scott, su socio en la empresa Dunder Mifflin, supuestamente dedicada a la fabricación y distribución de papel. Utilizan dicha empresa para lavar dinero en California. pic.twitter.com/H0LLgvunNY — BobAGR (@bobazcarraga) March 14, 2023





De hecho el sobrino de @lorenzocordovav actualmente está a cargo de la empresa fabricante del papel con el que imprimen las boletas electorales y cobran millones por ellas… Explica eso Lencho!!!! pic.twitter.com/utPFbVJtoR — Martín G.  (@mrtn_gmb) March 14, 2023