John Wick 4 llevará la acción al siguiente nivel

La cuarta película de la saga John Wick ya está en la cartelera, con Keanu Reeves como el famoso asesino a sueldo que, en esta ocasión tiene como misión vencer a La Mesa Alta, una poderosa organización clandestina que puso una alta recompensa por su cabeza. Wick debe luchar contra un nuevo poderoso enemigo y enfrentarse a antiguos amigos si quiere ganar su libertad.

Chad Stahelski dirige y produce John Wick 4, después de haber dirigido las tres películas anteriores, con la misión de llevar esta serie al siguiente nivel.

Al elenco encabezado por Reeves se suman Laurence Fishburne, Ian McShane, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson y Bill Skarsgard, quien da vida al poderoso personaje a vencer.

Reeves señaló que para esta nueva entrega el público verá un mundo nuevo para Wick, así como impactantes secuencias de acción y novedosas armas.

“Tiene un aspecto y una escala que no se parece a nada que hayamos visto antes. Hay no menos de 14 secuencias de acción principales, incluida una persecución salvaje y épica por las calles de París. En el estilo de lucha de John Wick, experimentas su esfuerzo, compromiso y voluntad. Me encanta su actitud de nunca rendirse; su estilo parece desesperado y capaz”.