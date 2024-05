Jon Bon Jovi promociona su nuevo disco 'Forever'

Jon Bon Jovi, el vocalista del grupo Bon Jovi, admite que “el rock and roll ha quedado desierto” en los últimos tiempos. El músico se encuentra en plena promoción del disco Forever, un álbum conmemorativo por los 40 años de la banda estadounidense.

El líder del grupo fundado en Nueva Jersey en 1983, que debutó con su álbum homónimo en 1984, mantiene la esperanza de que regrese su género favorito, el cual reivindica con espíritu optimista y decidido en su trabajo de estudio número 16, a la venta el próximo 7 de junio.

John Francis Bongiovi Jr., como se llama realmente, destila vitalidad en el sencillo Legendary, donde, a sus 62 años, canta sonriente acompañado de sus viejos amigos David Bryan y Tico Torres. “Tengo lo que quiero porque tengo lo que necesito, tengo un puñado de amigos que me apoyan, estoy donde quiero estar”, dice el rockero.

“Es totalmente el momento en el que estoy. Esto es suficiente para mí”, afirma. “Creo que lo he logrado todo en cuanto a posición en las listas, el rugido de la multitud..., pero lo que realmente importa en la vida, cuando llegas a determinado lugar, es amar y ser amado. Y si tienes salud, has ganado el premio”, declara.

Casado con su novia de siempre, Dorothea Hurley, y padre de cuatro hijos, el músico reconoce que sus enormes éxitos le facilitan sentirse satisfecho, pero incide en que, “cuando escribes letras desde la pureza del corazón, la gente se identifica y las hace suyas”, finalizó.



Se recupera de operación

En 2022, Jon Bon Jovi se sometió a una operación para arreglarle una cuerda vocal atrofiada, cuya recuperación “está siendo más larga de lo que pensaba”. Aunque puede cantar, no sabe si será capaz de dar conciertos en directo. “Decidiré cuando esté seguro de poder hacerlo durante dos horas y media cuatro noches a la semana”, declaró.

“Disfruto de actuar pero no vivo para ello. No soy uno de esos tipos que necesitan el aplauso del público para sentirse validados. Si no estoy sano y no lo disfruto, no vale la pena”.



