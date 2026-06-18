Jon Bon Jovi supera problemas vocales y volverá de gira

Jon Bon Jovi aseguró que se recuperó por completo de la cirugía en una cuerda vocal y se prepara para regresar a los escenarios con el Forever Tour

El cantante Jon Bon Jovi confirmó que se encuentra completamente recuperado de los problemas vocales que durante los últimos años pusieron en duda su continuidad sobre los escenarios y que lo llevaron a someterse a una cirugía en una de sus cuerdas vocales.

La actualización sobre su estado de salud llega cuatro años después de la intervención quirúrgica y a pocas semanas del inicio del Forever Tour, la nueva gira de conciertos con la que la banda volverá a presentarse en vivo.

En una entrevista, el músico de 64 años reconoció que el proceso de rehabilitación fue más prolongado de lo que imaginaba, aunque aseguró que nunca perdió la confianza en su recuperación.

"Estoy completamente recuperado. Fue más largo de lo que había imaginado, pero tenía que hacerse correctamente. Nunca perdimos la fe", afirmó.

En 2024, el intérprete había manifestado que aún desconocía si podría retomar las giras de manera regular debido a las secuelas provocadas por la afección en una de sus cuerdas vocales.

El diagnóstico cambió sus planes

Durante la conversación, Bon Jovi recordó que los especialistas le informaron que una de sus cuerdas vocales presentaba una atrofia progresiva, un diagnóstico que le resultó difícil de asimilar debido al cuidado que siempre había tenido con su voz.

"A menudo bromeaba diciendo que lo único que me había metido por la nariz era el dedo. Nunca hice nada que pudiera dañar las cuerdas vocales; no tuve excesos. He sido un vocalista entrenado. He practicado este oficio durante toda mi vida", comentó.

Posteriormente decidió someterse a una cirugía con el objetivo de recuperar la funcionalidad de la cuerda vocal afectada.

La recuperación coincide con los preparativos del Forever Tour, que comenzará en julio en Nueva York y concluirá en septiembre en Londres.

La gira servirá para presentar en vivo las canciones del álbum Forever y marcará el regreso de la agrupación tras varios años condicionados por la rehabilitación vocal de su líder.

Sobre esta nueva etapa, el cantante aseguró que su prioridad es ofrecer presentaciones de calidad y mantener el vínculo con sus seguidores.

"No se trata de la perfección. Se trata de la excelencia. Es como si tuviera el don de poder sostener esta luz. El don que recibo es estar en el reflejo de esa luz cuando llega al público, y para eso he estado trabajando: me he estado entrenando para encontrar la capacidad de sostener esa luz. Es como una comunión espiritual entre la banda, yo y el público", expresó.

Una recuperación paso a paso

Los problemas vocales del intérprete comenzaron a hacerse evidentes en los últimos años, cuando experimentó dificultades para cantar con normalidad.

En junio de 2024, dos años después de la operación, señaló que estaba retomando gradualmente las presentaciones en vivo y, tras un concierto en Nashville, aseguró que su desempeño había sido positivo y que seguía avanzando en su recuperación.

Ese mismo año recordó que inicialmente temió una pérdida permanente de sus capacidades vocales. Durante ese proceso, la cantante Shania Twain le recomendó consultar al especialista Robert Sataloff, quien posteriormente explicó que el desgaste de la voz del músico no obedecía a una lesión ni a una enfermedad, sino a cambios propios del envejecimiento natural.