Jon Watts cancela secuela de 'Wolfs' tras ruptura con Apple TV+

A pesar del éxito que obtuvo, la película "Wolfs", protagonizada por Brad Pitt y George Clooney, no tendrá una secuela, con todo y que ya la habían anunciado, así lo reveló el cineasta Jon Watts.

Fue él quien decidió cancelar la continuación de la película, porque rompió relación con Apple Tv + por incumplir en lo que se había pactado para el estreno de la primera parte.

“Su cambio de último minuto de un prometido estreno en cines a un lanzamiento en streaming fue una sorpresa total y se hizo sin ninguna explicación o discusión. Ni siquiera me lo dijeron hasta menos de una semana antes de que lo anunciaran al mundo. Me quedé completamente sorprendido y les pedí que por favor no incluyeran la noticia de que estaba escribiendo una secuela.

“No quería generar ninguna prensa negativa innecesaria. Me encantó trabajar con Brad Pitt y George Clooney, y felizmente lo haría de nuevo. Pero la verdad es que Apple no canceló la secuela de "Wolfs", lo hice yo, porque ya no confiaba en ellos como socio creativo”, dijo.

El filme consiguió el récord del largometraje más visto jamás estrenado en AppleTV+, después de haber sido presentado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde se dio a conocer su llegada directa a streaming.

Según el cineasta eso no fue lo pactado, pues la película debió estrenarse también en las salas de cine y no fue así.

