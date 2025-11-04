Jonathan Bailey, el hombre más sexy de 2025 según People

El actor británico Jonathan Bailey, conocido por su papel en la serie Bridgerton y en el próximo musical Wicked, fue nombrado por la revista People como el hombre más sexy de 2025.

Bailey, de 37 años, sucede a John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022) en la lista que People elabora desde 1985, cuando el título fue otorgado por primera vez al actor Mel Gibson.

La publicación destacó que Bailey es una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”, con “encanto, ingenio y una apariencia casi injustamente atractiva”.

El anuncio fue adelantado por el propio actor durante una entrevista en The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde dijo sentirse “honrado” y calificó el reconocimiento como “el honor de su vida”.

Bailey recordó que fue informado de su elección mientras actuaba en Londres en la obra Ricardo II de Shakespeare y bromeó con que guardar el secreto fue fácil: “La gente no te pregunta si eres el hombre más sexy”.

En el reportaje de People, Bailey aparece posando en la playa junto a su perro, Benson, y confesó sentirse “increíblemente afortunado”.

También expresó su deseo de formar una familia en el futuro, “si los planetas se alinean”.

El elenco de 'Wicked' felicita a Jonathan Bailey

El elenco de Wicked no tardó en celebrar a su compañero con un video adorable compartido en las redes oficiales de la película.

Vestidos con sudaderas estampadas con las fotos de la portada de People, incluyendo una con su perro Benson, le enviaron mensajes llenos de cariño, humor y admiración por su talento, bondad y encanto irresistible.

The cast of ‘Wicked’ congratulates Jonathan Bailey on being named People’s Sexiest Man Alive.



pic.twitter.com/1OFHkKVgc4 — Pop Base (@PopBase) November 4, 2025

Bailey regresará a la gran pantalla el 21 de noviembre de 2025 con el estreno de Wicked: For Good, donde interpreta al Príncipe Fiyero, consolidando su estatus como una de las figuras más admiradas y carismáticas de la industria cinematográfica actual.

Comentarios