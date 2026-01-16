Podcast
Jonathan Bailey y Ariana Grande trabajaran juntos en Broadway

Tras su éxito en Wicked, ambos actores confirmaron que encabezarán el musical 'Sunday in the Park with George', cuyo esperado reestreno apunta a 2027

  • 16
  • Enero
    2026

Después de su participación en el aclamado musical Wicked, Jonathan Bailey y Ariana Grande confirmaron por medio de una publicación en Instagram su nuevo papel protagónico.

El actor inglés será el encargado de darle vida a George, mientras que Grande hará el papel de Dot en la producción musical “Sunday in the Park with George” de Stephen Sondheim.

Frente a un famoso cuadro de Georges Seurat titulado “Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte”, y con la descripción “solo tiene que ser bueno”, haciendo referencia a la letra de la canción principal del musical, ambos coprotagonistas de Wicked confirmaron los rumores que venían desde hace meses en el mundo del entretenimiento.

Hace algunas semanas distintos medios habían publicado sobre la posible participación de los dos actores en el reestreno del clásico musical, cuya última producción había sido en 2017 en Broadway con la participación de Jake Gyllenhaal y Annaleigh Ashford.

La puesta en escena, ganadora de los premios Tony y Pulitzer, se estrenó en 1984, teniendo como protagonistas a Mandy Patinkin y Bernadette Peters. Dividido en dos actos, cuenta la historia de George, quien se encuentra inmerso en una pintura con la ayuda de su musa Dot.

Se espera que el estreno del musical sea para 2027, pero aún no hay confirmación oficial por parte de la producción o del elenco.




