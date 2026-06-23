Jorge Celedón conquista la Arena Monterrey con sold out

El cantante colombiano Jorge Celedón se presentó con lleno total en Monterrey, donde interpretó sus grandes éxitos en una noche de vallenato y fiesta

El cantante colombiano Jorge Celedón conquistó una vez más a la Sultana del Norte al presentarse con un sold out en la Arena Monterrey, como parte de su gira internacional La Historia Mía Tour.

Desde el primer acorde de acordeón, el ganador de cinco premios Grammy Latinos desató la euforia colectiva ante un recinto abarrotado de fanáticos que se dieron cita para vivir una velada impregnada de romanticismo y folclor colombiano.

El repertorio de la noche ofreció un emotivo viaje musical que recorrió los momentos más icónicos en la trayectoria del oriundo de Villanueva, Guajira.

Éxitos consolidados como ¡Ay Ombe!, Cuatro Rosas y la infaltable Olvídala —clásico de su etapa con el Binomio de Oro— fueron coreados al unísono por los miles de asistentes.

Uno de los momentos cumbre de la velada ocurrió con la interpretación de Esta Vida, himno festivo que transformó las gradas en una auténtica fiesta de vallenato y cumbia.

La noche cobró un matiz aún más especial gracias a las sorpresas preparadas para el público regiomontano. Celedón compartió el escenario con invitados especiales e interpretó Naturalita, un tema con un lazo muy estrecho hacia esta ciudad norteña.

Además, el colombiano reiteró su entrañable afecto por tierras mexicanas y la enorme expectativa que rodea a su próxima e innovadora colaboración musical junto al exponente del regional mexicano, Alfredo Olivas.

Tras esta escala en Monterrey, el intérprete continuará la ruta de su gira internacional, la cual contempla próximas paradas masivas en los escenarios más importantes de Bogotá y Medellín, Colombia.