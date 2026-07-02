Jorge Medina responde a vocalistas de La Arrolladora

Jorge Medina no tardó en responder nuevamente, reiterando su postura y señalando que siempre hablará con sinceridad sobre la historia de la agrupación

Jorge Medina volvió a estar en el centro de la conversación luego de lanzar una serie de comentarios dirigidos a los actuales vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón, lo que provocó un intercambio de mensajes en redes sociales entre ambas partes.

La polémica comenzó por comparaciones entre etapas de la banda

La polémica comenzó después de que el exintegrante de la agrupación compartiera una publicación en la que cuestionó las comparaciones que constantemente hacen los seguidores entre su etapa en la banda y la de los cantantes actuales. Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los músicos y los fanáticos del regional mexicano.

Los vocalistas de La Arrolladora respondieron a los comentarios a través de redes sociales, defendiendo el trabajo que realizan al frente de la agrupación y asegurando que cada etapa de la banda merece respeto por parte del público.

Jorge Medina reiteró su postura

Jorge Medina no tardó en responder nuevamente, reiterando su postura y señalando que siempre hablará con sinceridad sobre la historia de la agrupación de la que formó parte durante casi dos décadas.

El intercambio de mensajes dividió opiniones entre los seguidores. Mientras algunos respaldaron al cantante por ser una de las voces más representativas de La Arrolladora, otros defendieron a la alineación actual y destacaron que la agrupación ha logrado mantenerse vigente con nuevos integrantes.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha informado si la discusión continuará o si buscarán aclarar sus diferencias de manera privada.