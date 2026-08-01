Marichelo alista nuevo proyecto tras ruptura con Jorge D'Alessio

Marichelo reapareció públicamente tras confirmar el fin de su matrimonio con Jorge D'Alessio y compartir que comenzó a eliminar algunos tatuajes

Tras confirmar su separación de Jorge D'Alessio, Marichelo reapareció ante los medios de comunicación y habló por primera vez de los cambios personales que atraviesa, entre ellos la eliminación de algunos tatuajes que marcaron distintas etapas de su vida, incluido el que compartía con el padre de sus hijos.

La actriz y conductora fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a su regreso de unas vacaciones familiares, donde se mostró relajada y optimista sobre el momento que vive tanto en el plano personal como profesional.

Marichelo contó que pasó varios días de descanso junto a su hermana, Anahí, con quien asistió a un concierto de los Backstreet Boys.

"Vengo de vacaciones, muy rico", comentó al ser cuestionada por la prensa.

La conductora aseguró que disfrutó plenamente la experiencia y destacó la convivencia con la exintegrante de RBD.

"Nos fue increíble. La pasamos espectacular, muy rico", expresó al recordar el viaje.

Sobre Anahí, explicó que la cantante ya había regresado con su familia tras concluir el viaje.

Un nuevo proyecto en camino

Además de hablar sobre su presente personal, Marichelo adelantó que prepara nuevos proyectos laborales y confirmó el lanzamiento de un podcast titulado "Tenemos que hablar".

La conductora explicó que se trata de una idea que deseaba desarrollar desde hace tiempo y que representa una nueva etapa en su carrera.

"Vienen muchas cositas. Estoy muy contenta. Empiezo un podcast que se llama Tenemos que hablar, que está increíble y tenía muchas ganas de hacerlo", señaló.

Al ser cuestionada sobre si este nuevo proyecto ha formado parte de su proceso emocional tras el divorcio, respondió que ha sido una experiencia positiva y reconfortante.

"Ha sido lleno de amor, muy reconfortante, con mucha bendición y mucha felicidad", afirmó.

El significado detrás de los tatuajes

Uno de los temas que más llamó la atención recientemente fue la decisión de eliminar algunos de sus tatuajes.

Semanas atrás, Marichelo compartió en redes sociales que inició un tratamiento para borrar varios diseños, entre ellos el tatuaje con la frase "De tu mano", que llevaba junto a Jorge D'Alessio y que durante años simbolizó su historia de amor.

Aunque evitó relacionar directamente esta decisión con su separación, respondió con humor cuando fue cuestionada sobre el procedimiento.

"Me estoy quitando tatuajes, sí. Porque, oye, ¿qué tal que de viejita uno y el tatuaje todo arrugado?", dijo entre risas.

Sin embargo, cuando se le comentó que algunos tatuajes representan momentos importantes de la vida, dejó claro que los recuerdos permanecen más allá de la tinta.

"Esos se quedan en el corazón para siempre", aseguró.

Antes de concluir el encuentro con los medios, Marichelo aprovechó para compartir una reflexión sobre la importancia del bienestar personal y el amor propio en cualquier etapa de la vida.