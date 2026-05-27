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Escena

Jorge Ortiz de Pinedo desmiente rumores sobre su muerte

Jorge Ortiz de Pinedo reapareció para aclarar que está vivo, tras rumores falsos surgidos por un mensaje sobre la muerte de Javier Coello Trejo

  • 27
  • Mayo
    2026

El productor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo reapareció públicamente para desmentir los rumores sobre su supuesta muerte, luego de que en redes sociales comenzaran a circular mensajes falsos que alarmaron a sus seguidores.

La confusión surgió después de que el actor publicara un mensaje lamentando el fallecimiento de su amigo, el abogado Javier Coello Trejo, situación que algunos usuarios malinterpretaron y difundieron erróneamente como si se tratara de la muerte del propio comediante.

“Todavía sigo aquí”, afirmó el comediante

A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, el protagonista de Una Familia de 10 agradeció las muestras de cariño y pidió no creer en la información falsa difundida en plataformas digitales.

“Hola, queridos amigos, familia querida, muchísimas gracias por sus muestras de cariño y por la preocupación que han mostrado ante tanta mentira que surge por ahí. No les hagan caso. La verdad es que estoy bien, todavía sigo aquí en el plano terrenal”, expresó Ortiz de Pinedo.

Con humor, el actor también añadió:

“No me manden flores, estoy bien, no me he muerto, aquí sigo”.

El estado de salud de Jorge Ortiz de Pinedo

Desde hace varios años, Jorge Ortiz de Pinedo ha hablado abiertamente sobre los problemas de salud que enfrenta. El actor padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), condición por la que utiliza oxígeno medicinal, además de haber superado cáncer de pulmón tiempo atrás.

A pesar de estas complicaciones, el productor continúa activo y mantiene contacto frecuente con el público mediante redes sociales y diversos proyectos relacionados con la televisión y el entretenimiento.

El comediante mexicano ya había enfrentado anteriormente rumores falsos relacionados con su estado de salud y supuestos fallecimientos, por lo que nuevamente tuvo que salir a aclarar la situación para tranquilizar a sus seguidores.

Hasta el momento, no existe información oficial que indique un deterioro reciente en su salud.


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