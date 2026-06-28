José Ángel Bichir agradece apoyo tras proceso de recuperación

El accidente ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando José Ángel cayó desde un tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

José Ángel Bichir volvió a las redes sociales después de varios meses de ausencia, luego del accidente que sufrió en marzo pasado al caer desde el balcón de un edificio en la Ciudad de México, hecho que le provocó diversas fracturas y lesiones de consideración.

José Ángel Bichir reaparece en redes sociales

El actor sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada únicamente por la palabra “Gracias”, junto con algunos emojis, en lo que representa su primera publicación desde el incidente.

Su reaparición fue recibida con cientos de mensajes de cariño por parte de amigos, colegas y seguidores, quienes aprovecharon la publicación para desearle una pronta recuperación y celebrar que poco a poco retome su vida pública.

Entre los comentarios destacaron los de varios actores del medio artístico, quienes le enviaron palabras de aliento y expresaron su felicidad por verlo nuevamente activo en redes sociales.

El accidente ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando José Ángel cayó desde un tercer piso de un edificio ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Posteriormente, su familia informó que el actor atravesó una crisis de salud mental que derivó en el accidente, por lo que pidió respeto y empatía durante su proceso de recuperación.

Su recuperación ha sido favorable

En semanas recientes, su tío, Bruno Bichir, había revelado que la evolución del actor era favorable e incluso calificó su recuperación como “un milagro”, asegurando que ya podía salir y realizar algunas actividades cotidianas.

Aunque José Ángel no ofreció detalles sobre su estado de salud ni sobre sus próximos proyectos, su publicación fue interpretada como una señal positiva de que continúa avanzando en su recuperación física y emocional.