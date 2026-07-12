José Said rompe el silencio sobre la custodia de su hija

El joven también expresó que su principal interés es el bienestar de su hija y aseguró que continuará utilizando las vías legales

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José Said, expareja de la influencer Marianne Gonzaga, reapareció públicamente para hablar sobre el proceso legal que enfrenta por la custodia de su hija. A través de un video difundido en redes sociales, aseguró que lleva más de 250 días sin poder convivir con la menor, situación que calificó como una de las etapas más difíciles de su vida.

José Said rompe el silencio sobre el proceso legal

En el mensaje, José Said negó las acusaciones que se han hecho en su contra y afirmó que ha preferido guardar silencio durante varios meses por respeto al proceso legal. Sin embargo, explicó que decidió dar su versión de los hechos al considerar que se ha difundido información falsa sobre su situación.

El joven también expresó que su principal interés es el bienestar de su hija y aseguró que continuará utilizando las vías legales para buscar reencontrarse con ella. Además, pidió que el caso no siga siendo motivo de ataques y especulaciones en redes sociales.

El proceso continúa sin resolución

La disputa entre José Said y Marianne Gonzaga por la custodia de la menor ha generado gran atención mediática desde hace varios meses y continúa desarrollándose en los tribunales, mientras ambas partes mantienen posturas distintas sobre el conflicto familiar.

Hasta el momento, Marianne Gonzaga no ha respondido públicamente a las recientes declaraciones de su expareja, por lo que el proceso legal sigue su curso sin una resolución definitiva.