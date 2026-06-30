Entre las presentaciones destaca el homenaje del tenor Arturo Chacón al cantautor José Alfredo Jiménez acompañado por el Mariachi Gama 1000.

Inicio / Escena / Revela Festival Cervantino a Francia como país invitado de honor

El Festival Internacional Cervantino (FIC) anunció los detalles de su edición número 54, que se llevará a cabo del 3 al 18 de octubre en Guanajuato y contará con Francia como país invitado de honor. La programación reunirá a representantes de 29 países que participarán en una amplia oferta cultural integrada por música, danza, teatro, ópera, performance, cine y artes visuales.

La Secretaría de Cultura informó que el encuentro cultural, considerado uno de los más importantes de América Latina, presentará un total de 212 funciones en distintos escenarios de la entidad, con propuestas nacionales e internacionales para diversos públicos.

Francia encabezará la programación internacional

Como nación invitada, Francia participará con una delegación integrada por destacados exponentes de distintas disciplinas artísticas. Entre ellos figuran Les Métaboles, Ensemble Pygmalion, Mohamed El Khatib, Leïla Ka, Chaillot Théâtre National de la Danse, el colectivo NOVAYA, Théo Mercier y François Chaignaud.

El cierre del festival estará a cargo de Dabeull Live Band, proyecto liderado por Dabeull, reconocido por su propuesta inspirada en el funk retrofuturista. La inauguración, por su parte, será encabezada por Mike Patton con la presentación de su proyecto musical Mondo Cane.

Artistas de 29 países participarán en Guanajuato

La programación internacional también contempla la presencia de la orquesta austriaca Camerata de Salzburgo, la violinista española María Dueñas, el Ensemble Modern de Alemania y la coreógrafa uruguaya Tamara Cubas, entre otros invitados.

Además, el festival incluirá proyectos originarios de Guanajuato, exposiciones dedicadas al pintor Luis Nishizawa y actividades literarias encabezadas por creadores mexicanos.

Habrá funciones especiales y homenajes musicales

La edición 2026 ofrecerá 35 presentaciones en 20 entidades del país. Entre ellas destaca el homenaje del tenor Arturo Chacón al cantautor José Alfredo Jiménez acompañado por el Mariachi Gama 1000.

También se presentará una versión sinfónica de ‘La bella y la bestia’, obra del dramaturgo francés Jean Cocteau con música del compositor Philip Glass, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.