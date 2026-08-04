Joy (Anonymous) abrirá show de Jamiroquai en Arena Monterrey

La Arena Monterrey tendrá una noche cargada de música electrónica, funk y energía con la participación de Joy (Anonymous), el dúo británico

La Arena Monterrey ya tiene confirmado al encargado de encender el ambiente antes de la llegada de Jamiroquai.

Se trata de Joy (Anonymous), el dúo británico formado por Henry Counsell y Louis Curran, que será el acto de apertura en el esperado concierto de la legendaria banda liderada por Jay Kay.

Reconocidos por su propuesta musical que mezcla electrónica, house, sonidos orgánicos y una fuerte interacción con el público, los músicos llegarán a Monterrey como parte de una gira que también contempla presentaciones en la Arena Guadalajara y la Arena CDMX.

La historia de JOY (ANONYMOUS) comenzó mucho antes de los escenarios internacionales. Counsell y Curran se conocieron durante su etapa escolar y años después retomaron contacto para desarrollar proyectos musicales independientes.

Tras la universidad fundaron el sello discográfico From Concentrate, pero fue durante la pandemia cuando nació formalmente Joy (Anonymous).

En pleno confinamiento y ante la ausencia de conciertos, ambos decidieron salir a las calles del Southbank de Londres con equipo portátil y baterías para realizar sesiones improvisadas al aire libre.

Lo que inició como una forma de mantenerse conectados con la música terminó convirtiéndose en un fenómeno que rápidamente captó la atención del público y de la industria.

Cabe señalar que Joy (Anonymous) ha construido una identidad distinta dentro de la escena electrónica. Más allá de mezclar canciones, el dúo apuesta por generar experiencias compartidas que fomenten la conexión entre las personas.

Su filosofía gira alrededor de la alegría colectiva, al grado de que cada una de sus presentaciones es definida por ellos como una "reunión de alegría". Incluso cuentan con un gesto característico de manos, formado por dedos entrelazados y pulgares separados, que representa el sentido de comunidad que promueven en cada espectáculo.

Para los músicos británicos, la música es una herramienta capaz de transformar estados de ánimo, unir personas y crear espacios de bienestar emocional.

De Londres a los festivales más importantes del mundo

El crecimiento de Joy (Anonymous) ha sido acelerado. En pocos años pasaron de tocar en espacios públicos a formar parte de algunos de los escenarios más importantes del planeta.

Han acompañado a Fred again.. en giras internacionales y se han presentado en eventos de gran prestigio como Glastonbury, Junction 2, All Points East y la Ópera de Sídney. También encabezaron una actuación en el histórico Roundhouse de Londres.

Además, han construido una red de colaboraciones y amistades dentro de la industria musical con artistas como Skrillex, Jungle y Ezra Collective.

Su debut discográfico llegó en 2021 con Human Again, un álbum inspirado en las emociones que dejó el periodo de confinamiento y en la necesidad de recuperar la conexión humana.

En 2023 lanzaron Cult Classics, un material que reproduce la evolución de una noche de fiesta, transitando entre momentos de euforia, baile y relajación, siempre con una atmósfera positiva como hilo conductor.

Posteriormente apareció Joyous People, trabajo que refleja la esencia del proyecto y que funciona como un homenaje a la comunidad que han construido alrededor de su música y a las experiencias compartidas en sus conciertos.

Boletos ya están disponibles

Los boletos para el concierto ya se encuentran a la venta a través de Superboletos, así como en las taquillas de la Arena Monterrey y puntos de venta autorizados.