Cher gana disputa legal, pero pagará más de un millón

La leyenda Cher ganó la batalla por regalías de Sonny & Cher, pero un juez rechazó que la viuda de Sonny cubra sus gastos legales

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Cher obtuvo una victoria en la disputa legal que mantenía con Mary Bono, viuda de su exesposo Sonny Bono, por regalías musicales, aunque la resolución final representa un importante costo económico para la cantante.

Un juez federal de Estados Unidos rechazó la solicitud de Cher para que Mary Bono pagará más de un millón de dólares en gastos legales acumulados durante un litigio que se extendió por cuatro años. De esta manera, la artista deberá cubrir por cuenta propia una factura de 1,023 millones de dólares.

El juez del Distrito de Estados Unidos John A. Kronstadt determinó que no correspondía ordenar el pago de los honorarios legales debido a que el conflicto se originó por contratos y acuerdos privados, y no por una disputa relacionada directamente con la legislación federal de derechos de autor.

Según la resolución, las disposiciones que permiten trasladar los costos legales a la parte perdedora no aplicaban en este caso, pese a que Cher resultó favorecida en la demanda principal.

La disputa comenzó por regalías de Sonny & Cher

El conflicto legal inició en octubre de 2021, cuando Cher presentó una demanda contra Mary Bono por presuntas regalías musicales no entregadas relacionadas con el catálogo de Sonny & Cher.

La cantante reclamó aproximadamente un millón de dólares y argumentó que la viuda de Sonny Bono había afectado su participación en los derechos económicos del dúo, los cuales, según el acuerdo de divorcio firmado en 1978, le correspondían en un 50 por ciento.

Cher sostuvo que tenía derecho a recibir parte de los ingresos generados por la música del grupo debido a los acuerdos establecidos tras su separación de Sonny Bono.

En mayo de 2024, el juez Kronstadt falló a favor de Cher y determinó que la cantante tenía derecho a recibir más de 418 mil dólares en regalías que no habían sido pagadas.

Además, el magistrado estableció que Mary Bono no podía utilizar la Ley Federal de Derechos de Autor para reclamar una parte de las regalías de composición que habían sido otorgadas a Cher mediante el acuerdo de divorcio.

Posteriormente, en noviembre de 2025, el juez formalizó la resolución mediante una sentencia definitiva firmada el día 26 de ese mes.

Cher conservará sus derechos sobre las regalías

El fallo también confirmó que Cher mantiene el derecho de recibir directamente sus regalías de composición y grabación, incluso después de haber vendido esos derechos en 2022 al grupo Iconic Artists Group, propiedad de Irving Azoff.

Mary Bono buscaba negociar directamente con Iconic y que los pagos fueran administrados mediante el patrimonio de Sonny Bono, sin la participación directa de Cher, una propuesta que no fue aceptada por el tribunal.

Aunque la resolución sobre los gastos legales cerró una parte del conflicto, el enfrentamiento judicial continúa debido a que Mary Bono presentó una apelación contra la decisión original relacionada con las regalías.

El caso permanece pendiente ante un tribunal federal de apelaciones, que todavía no ha emitido un fallo definitivo.

Un conflicto con raíces tras la muerte de Sonny Bono

La disputa tiene su origen en los cambios legales posteriores al fallecimiento de Sonny Bono, quien murió en enero de 1998 tras un accidente de esquí.

Mary Bono, quien posteriormente se desempeñó como congresista por California, quedó al frente del patrimonio de su esposo. A partir de 2018, algunos derechos de publicación musical de Sonny comenzaron a ser elegibles para procesos de recuperación, lo que derivó en el conflicto con Cher.

Cher y Sonny Bono estuvieron casados entre 1969 y 1975 y formaron uno de los dúos más exitosos de la música pop de los años sesenta con canciones como I Got You Babe y The Beat Goes On.

A pesar de su separación, Cher ha hablado en distintas ocasiones sobre la complejidad de su relación con Sonny. En una entrevista en 2024 recordó que, aunque tuvieron diferencias, existió un vínculo que permaneció con el paso de los años.

La relación entre Cher y Mary Bono tampoco estuvo siempre marcada por el conflicto. Ambas compartieron escenario en los Premios GLAAD Media Awards de 2012 para reconocer la labor de Chaz Bono, hijo de Cher y Sonny.

A sus 79 años, Cher mantiene una trayectoria de varias décadas con reconocimientos como premios Grammy, Óscar y Emmy, además de una carrera que trascendió su etapa junto a Sonny Bono.

En febrero de 2026, la cantante recibió un reconocimiento a su trayectoria durante la ceremonia de los Premios Grammy.