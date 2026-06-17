Obtiene Sabrina Carpenter orden de alejamiento contra acosador

Un juez determinó que William Applegate deberá mantenerse a más de 90 metros de la cantante, su hermana y la pareja de ésta por cinco años

Sabrina Carpenter consiguió una orden de alejamiento por cinco años contra un hombre señalado de acosarla, luego de que un juez determinara que deberá permanecer a una distancia mínima de 100 yardas (aproximadamente 91 metros) de la cantante y actriz estadounidense.

De acuerdo con información difundida por CBS News, la intérprete de Espresso había obtenido a principios de junio una orden temporal de protección contra William Applegate, quien presuntamente acudió en diversas ocasiones sin autorización a su residencia ubicada en Los Ángeles y finalmente se presentó en la puerta principal de la vivienda el pasado 23 de mayo.

Juez consideró que existió una conducta alarmante

En la denuncia presentada por Carpenter, la artista señaló que Applegate es una persona completamente desconocida y aseguró que no tiene ningún interés en mantener contacto con él.

Durante una audiencia celebrada este miércoles, el acusado decidió representarse a sí mismo ante la Corte Superior. Según CBS News, Applegate afirmó que él y la cantante supuestamente forman parte de un "programa militar gubernamental clasificado" y sostuvo que ambos debían estar juntos para "salvar al mundo".

El juez de la Corte Superior, David Wasserman, concluyó que existen pruebas suficientes para considerar que Applegate era consciente de sus acciones y que su comportamiento habría provocado una grave afectación emocional a cualquier persona colocada en circunstancias similares.

La orden también protege a sus familiares

Como parte de las medidas dictadas por la autoridad judicial, Applegate tiene prohibido acercarse o establecer cualquier tipo de comunicación con Sabrina Carpenter.

Asimismo, el juez ordenó que el hombre no pueda poseer armas de fuego mientras permanezca vigente la restricción.

La protección judicial también fue extendida a Sarah Carpenter, hermana de la artista, y a su pareja, George Smith, quienes residen junto a la cantante en su domicilio de Hollywood Hills.

La resolución permanecerá vigente durante los próximos cinco años, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de la intérprete estadounidense.