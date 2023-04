Julio Verne y su 'Viaje al Centro de la Tierra' se modernizan

El objetivo de esta serie es encantar a los fans del escritor, así como a las generaciones que aún no conocen esta historia clásica.

Una nueva adaptación del libro Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, protagonizada por Óscar Jaenada, Margarita Rosa de Francisco, Sebastián García y Yankel Stevan, llegará a las pantallas a través de Disney+ con el objetivo de encantar a los fans del escritor, así como a las generaciones que aún no conocen esta historia clásica.

En esta renovada aventura, Diego es enviado por sus padres al campamento de Pompilio Calderón. Ahí, junto a sus hermanos y amigos, encuentra el carro abandonado de su abuela Pola, y siguiendo sus huellas llega a un misterioso portal hacia otra dimensión. Cuando descubre un poderoso secreto familiar, comprende que debe proteger la dimensión que ha hallado, pero la misión no es tan simple: Pompilio y su secuaz Claudio harán todo lo posible para destruir ese mundo fantástico al que han logrado entrar.

El productor Fenando Semenzato señaló que los efectos especiales que se utilizaron serán un gran aliado para cumplir con el reto más grande de la serie: no decepcionar a los seguidores de Verne.

“Cuando una lee a Julio Verne uno se imagina ciertas cosas y esta serie debe superar eso, por eso hicimos esta adaptación dirigida a una nueva generación y en la que planteamos no solamente un spin off agregando personajes, sino también temas que están hoy muy tocados y sensibles en este momento como el medio ambiente, la amistad, la familia”, dijo.

Por su parte, Rosa de Francisco destacó que su participación fue un desafío porque es un proyecto completamente distinto a lo que había hecho antes: “Esta serie en particular tiene un tono distinto a lo que yo he hecho antes, entonces para mí significó un aprendizaje el poder seguirle la cuerda a estos muchachos que eran los que lideraban el tono, el ritmo. Fue un proceso de ponerme al nivel de ellos, pero algo inolvidable y de lo mejor que me ha pasado”.

Los ocho capítulos de la primera temporada de la serie se estrenarán este miércoles 5 de abril de 2023.