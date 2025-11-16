Cerrar X
Julión Alvarez desmiente detención de su piloto en Honduras

El cantante aclaró rumores que circularon redes, pidiendo no caer en versiones que circularon tras su gira y que generaron dudas sobre su equipo

El cantante mexicano Julión Álvarez desmintió este domingo, a través de su cuenta de Instagram, la detención por la Policía Nacional de Honduras de su piloto privado, José Alvarado, luego de que se difundiera la noticia de la captura por "actos preparatorios para el tráfico de drogas".

“Mi piloto, José Alvarado, y copiloto, Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas hras (horas) en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio mexicano”, manifestó el artista del género regional mexicano.

En esta misma publicación pidió a los medios de comunicación y al público que “hagan caso omiso a la información falsa”, la cual, afirmó que se estuvo divulgado en redes sociales.

La información que desmiente el músico, de 42 años, se refiere a la detención de su piloto privado por la Policía Nacional de Honduras en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, luego de haber ofrecido un concierto el sábado en la capital del país.

Sobre el supuesto detenido se dijo que mantenía, desde el 10 de julio de 2014, una orden de captura vigente emitida por autoridades mexicanas por el delito de "actos preparatorios para el tráfico de drogas".

Y también que el presunto sospechoso había sido arrestado el 6 de julio de 2014 en el Aeropuerto Internacional Golosón de la ciudad caribeña de La Ceiba -hoy llamado Guillermo Anderson- junto a otro piloto, tras intentar despegar una avioneta que, según el informe de entonces, no contaba con la autorización de la torre de control. 


