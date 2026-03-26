Julión Álvarez anuncia el nacimiento de su tercer hijo

Julión Álvarez sorprendió a sus seguidores al revelar el nacimiento de su tercer hijo, César.

A través de sus redes sociales, el intérprete de norteño banda dio a conocer la llegada del nuevo integrante de su familia, el cual es un varón.

"Con mucha felicidad les compartimos a todos ustedes que nuevamente somos padres Llega a nuestra familia mi niño, mi charrito Álvarez".

"Familia, amigos y seguidores, muchas gracias por tantas muestras de cariño y bonitos deseos. 'Saludotes a todos'", escribió el famoso al pie de una fotografía en la que se ven las manos de todos los integrantes de la familia.

Dentro del mismo post, el intérprete también compartió un video en el que Julión sale con su hijo en brazos.

“Pero me tiene muy desvelado este cabrón. Ha sido mucha chinga cuidando niños y tus hermanitas”, dice el cantante en el clip.

Julión Álvarez y Nataly Fernández tuvieron a su primera hija, María Isabel, en abril de 2018, mientras que María Julia, su segunda hija, llegó en noviembre de 2019.

El tercer hijo de Julión llevará el nombre de César, como el cantante, cuyo nombre real es Julio César Álvarez Montelongo.

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