Justin Bieber lanza 'Swag II' con un giro más pop

Justin Bieber nuevamente sorprendió a sus fans, a sus compañeros del gremio artístico y a la prensa internacional, al revelar que "Swag", el álbum que lanzó recientemente, tiene una segunda parte.

El cantante canadiense informó que a partir de hoy estará disponible "Swag II" y espera obtener los mismos resultados que con su antecesor, con el que debutó en el puesto número 2 del Billboard 200 y alcanzó el número 1 en la lista Top R&B Albums.

Mientras que "Swag" tenía un marcado enfoque R&B, "Swag II" está más inspirado en el pop, lo que podría ampliar su alcance comercial.

La portada, completamente rosa, refuerza la idea de un concepto visual sencillo pero llamativo.

No sería extraño que el disco cuente con la participación de varios de los colaboradores que trabajaron en "Swag", entre ellos Gunna, Sexyy Red, Cash Cobain, Druski, Lil B, Eddie Benjamin y Marvin Winans, además de los productores Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, Mk.gee y Knox Fortune.

Lanzado el 11 de julio de 2025, "Swag" significó un giro artístico para Bieber. Tras cuatro años sin publicar un álbum desde Justice (2021), el cantante sorprendió con un sonido que combinaba indie rock con influencias del R&B de los años ochenta y el pop de los noventa.

