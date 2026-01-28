Justin Bieber actuará por primera vez en los premios Grammy

Justin Bieber actuará por primera vez en la gala de los Premios Grammy, que se celebrará este domingo en Los Ángeles para reconocer a lo mejor de la industria musical internacional.

La Academia de la Grabación confirmó este miércoles la participación del cantante canadiense, quien llega a la ceremonia con cuatro nominaciones, entre ellas álbum del año por "Swag", mejor interpretación pop solista por "DAISIES", mejor álbum vocal pop y mejor interpretación de R&B por "YUKON".

Justin Bieber, a four-time Grammy nominee this year, will perform at Sunday’s awards ceremony — marking his first major public performance on the program in four years.https://t.co/33CIi5d3LP pic.twitter.com/YLaEaUygm6 — Variety (@Variety) January 28, 2026

En los últimos años, las apariciones públicas del intérprete de "Baby" han sido limitadas, aunque en 2026 también está previsto que encabece el festival Coachella, que se realizará en abril.

El comediante Trevor Noah será el presentador de la ceremonia, que se transmitirá en vivo por CBS y estará disponible en la plataforma Paramount+.

Este año, Kendrick Lamar lidera las nominaciones con nueve candidaturas, seguido por Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff con siete, mientras que Bad Bunny compite por seis estatuillas.

