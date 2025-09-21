Justin Beber, el artista mejor pagado de Coachella 2026

El cantante canadiense Justin Bieber será el artista principal mejor pagado de la historia del Coachella, de acuerdo con diversas fuentes.

Aparentemente, recibirá la cantidad de 10 millones de dólares por encabezar la próxima edición del festival. La artista mejor pagada hasta 2018 fue Beyoncé, quien recibió un total de 8 millones de dólares por su presentación.

El interprete de "Boyfriend" se presentará el 11 y 18 de abril del 2026, donde artistas como The Strokes, Interpol, Addison Rae y Alex G.

Este regreso a los escenarios cumple con muchas expectativas de sus fans, pues podría traer consigo una nueva gira mundial.

Recordemos que en 2022, tuvo que posponer los conciertos de "Justice World Tour" debido a los motivos de salud que lo invadieron en ese momento.

Mientras que en el resto de los días figuran las cantantes Sabrina Carpenter y Karol G.

Se presume que el canadiense ahora se maneja de manera independiente, debido a que ya no cuenta con manager desde que se separó de Scooter Braun en 2023.

