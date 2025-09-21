Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_21_T105100_114_fcd17f65fb
Escena

Justin Beber, el artista mejor pagado de Coachella 2026

El cantante canadiense Justin Bieber será el artista principal mejor pagado de la historia del Coachella, de acuerdo con diversas fuentes

  • 21
  • Septiembre
    2025

El cantante canadiense Justin Bieber será el artista principal mejor pagado de la historia del Coachella, de acuerdo con diversas fuentes.

Aparentemente, recibirá la cantidad de 10 millones de dólares por encabezar la próxima edición del festival. La artista mejor pagada hasta 2018 fue Beyoncé, quien recibió un total de 8 millones de dólares por su presentación.

El interprete de "Boyfriend" se presentará el 11 y 18 de abril del 2026, donde artistas como The Strokes, Interpol, Addison Rae y Alex G.

Este regreso a los escenarios cumple con muchas expectativas de sus fans, pues podría traer consigo una nueva gira mundial.

Recordemos que en 2022, tuvo que posponer los conciertos de "Justice World Tour" debido a los motivos de salud que lo invadieron en ese momento.

Mientras que en el resto de los días figuran las cantantes Sabrina Carpenter y Karol G.

Se presume que el canadiense ahora se maneja de manera independiente, debido a que ya no cuenta con manager desde que se separó de Scooter Braun en 2023.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135143_929_126b33cf33
Cardi B reemplaza a The Weeknd en el Global Citizen Festival 2025
EH_DOS_FOTOS_2025_09_21_T140553_981_453a9ba612
Angelina Jolie deslumbra en el Festival de San Sebastián
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T110552_383_11aacca60b
Tim Burton y Monica Bellucci anuncian separación
publicidad

Últimas Noticias

escena_le_sserafim_929562c923
Le Sserafim rinde homenaje a Selena con cover de 'Amor prohibido'
Whats_App_Image_2025_09_22_at_9_32_35_PM_14186f4bba
SCJN borra invalidez automática de leyes por falta de consulta
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_48_13_PM_2_6288861110
Entregan Samuel y Mariana jardín de niños y lactario en Juárez
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×