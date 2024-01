Justin Timberlake ¡Está de estreno! con su nuevo sencillo

Justin Timberlake lanzó Selfish, el primer sencillo del que será su sexto álbum de estudio, titulado Everything I Thought It Was, previsto para el 15 de marzo. Selfish es además su primer tema en solitario desde que en 2018 lanzó su disco Man of the Woods.

Según informó Sony a través de un comunicado, esa nueva canción de pop fue escrita por Timberlake, Theron Thomas, Amy Allen, Louis Bell y Cirkut. Estos dos últimos han trabajado, respectivamente, para artistas como Taylor Swift y The Weeknd.

