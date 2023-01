Kanye West se casa tras divorcio con Kim Kardashian

El rapero 'Ye' habría contraido nupcias recientemente con Bianca Censori, una joven de 27 años que trabaja en su empresa 'Yeezy' desde hace dos años.

Durante este fin de semana ha comenzado a circular la noticia sobre que el rapero Kanye West habría contraído nupcias nuevamente, esto luego de la mediática separación que tuvo con la socialité Kim Kardashian.





El rapero también conocido como ‘Ye’ fue fotografiado recientemente luciendo un nuevo anillo de matrimonio, según lo reporta el medio estadounidense ‘TMZ’, quién ha captado igualmente diversas imágenes de Kanye con una nueva mujer.



La nueva mujer en cuestión sería Bianca Censori, que es arquitecta de profesión, y aparentemente conoció a West debido a que trabaja como diseñadora arquitectónica en su empresa ‘Yeezy’ desde el 2020. En este nuevo romance del rapero resalta la gran diferencia de edad entre ellos, ya que el cantante tiene 45 años, mientras que ella cuenta con 27 años.





Según la información del mencionado medio, la pareja habría contraído nupcias en secreto en una ceremonia privada en el hotel Waldorf Astoria de Beverly Hills, donde también fueron vistos en un restaurante; ella lucía un cabello corto y rubio, mientras que ‘Ye’ lucía una chaqueta negra.



En los diversos perfiles que existen sobre Bianca en redes sociales, se puede observar que tiene un gran parecido a la ex esposa de Kanye, Kim Kardashian, por su forma de vestir, cabello oscuro y silueta de su cuerpo.









Esta no sería la primera pareja del intérprete con alguien parecida a su ex, ya que en 2022 tuvo tres diferentes relaciones sentimentales, primeramente, con Julia Fox, con quién protagonizó una polémica sesión de fotos en pareja casi de manera inmediata, luego de darse a conocer su separación con Kim tras ocho años de matrimonio; posteriormente se mantuvo en un romance con Chaney Jones, una empresaria que recibió el apodo ‘La doble de Kim Kardashian’ y posteriormente un noviazgo con Jula Nalú, una modelo brasileña.



Por el momento la información no ha sido confirmada por el artista.