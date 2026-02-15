Bianca Censori podría declarar en demanda contra Kanye West

LA demanda en contra de Kanye West por presuntas jornadas de hasta 16 horas por parte de un exgerente de proyecto para la construcción de una mansión podría tener un giro interesante, pues su actual pareja podría subir al estrado.

Y es que, de acuerdo con el medio TMZ, nuevos documentos legales señalan que Tony Saxon, quien demandó al cantante por la remodelación de su mansión en Malibú, menciona que está llamando a Bianca Censori para testificar en el próximo juicio, el cual está programado para el próximo sábado 21 de febrero.

Sin embargo, aunque no está claro qué testimonio pueda proporcionar, es posible que ella esté siendo considerada como testigo.

Cabe recordar que Saxón demandó a Kanye alegando que fue contratado en septiembre de 2021 como gerente de proyecto, conserje y seguridad 24/7 para su propiedad en Malibú.

En la demanda, alega que trabajó jornadas de 16 horas, además de verse obligado a dormir en el suelo usando un abrigo como cama improvisada mientras supervisaba la remodelación.

Saxon también afirmó en el documento que, en noviembre de ese mismo año, el cantante estadounidense le exigió quitar todas las ventanas y electricidad de la casa.

Con esto, en la demanda habría planteado preocupaciones de seguridad, advirtiendo que las medidas representaban un "peligro extremo", especialmente después de que Kanye supuestamente insistiera en introducir grandes generadores en el interior, algo que Saxon temía que pudiera provocar un incendio.

Del mismo modo, afirmó que Kanye lo amenazó diciéndole que lo considerarían "un enemigo" si no cumplía, y le dijo: "Si no haces lo que te digo, no trabajarás para mí".

Tras negarse a esto, Saxon afirmó en la demanda que fue despedido en el acto.

La demanda de Tony es por sueldos que no fueron pagados y violaciones al código laboral.

Por su parte, Kanye West ha negado todas las acusaciones.

En 2023, durante una presentación del artista, su abogado argumentó que, incluso si Saxon sufrió daños, estos fueron causados por terceros y no por el propio Kanye, por lo que cualquier responsabilidad debería reducirse en consecuencia.

En este contexto, Kanye también alegó que Saxon realizó trabajos sin su conocimiento y solicitó al tribunal que desestimara la demanda por completo.

Comentarios