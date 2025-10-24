Cerrar X
kim_kardashain_cerebral_d4883c2c69
Escena

Revela Kim Kardashian que sufrió un aneurisma cerebral

La empresaria estadounidense Kim Kardashian confesó haber padecido un aneurisma cerebral que atribuye al estrés provocado por su divorcio con Kanye West

  • 24
  • Octubre
    2025

La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian reveló que sufrió un aneurisma cerebral, el cual, según contó, habría sido provocado por el estrés que vivió durante su divorcio con Kanye West en 2022.

El impactante testimonio se dio a conocer en un adelanto de la nueva temporada de su serie "The Kardashians", donde se muestra a la celebridad de 45 años sometiéndose a una tomografía.

“Hay como un pequeño aneurisma”, se le escucha decir a Kim en el video, visiblemente preocupada.

La también empresaria compartió con su familia que el diagnóstico podría estar relacionado con el estrés emocional derivado del fin de su relación con el rapero, con quien estuvo casada casi 15 años.

“Fue un matrimonio tóxico”

En una reciente entrevista, Kardashian describió su matrimonio con West como “tóxico” y confesó que le resultó difícil detectar los primeros signos del colapso mental de su entonces esposo.

También admitió haber sentido presión y miedo al juicio público cuando decidió separarse.

“Sentí mucha presión, pensé que el mundo me juzgaría por tomar esa decisión”, comentó.

De acuerdo con especialistas, un aneurisma cerebral es una dilatación en un vaso sanguíneo del cerebro, aunque el estrés no es una causa directa, puede agravar factores de riesgo que contribuyen a su aparición.

Kardashian aseguró que tras el diagnóstico ha decidido reducir su nivel de estrés y priorizar su salud mental y física.

 

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_25_T122749_132_0e3edf28a6
Carly Rae Jepsen se casa con el productor musical Cole MGN en NY
belinda_lupillo_rivera_romance_9eb938e62a
Lupillo Rivera aclara fotos y relación con Belinda en su libro
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T094512_887_76b5251334
Ariana Grande dice que 'Wicked' revivió su pasión por la música
publicidad

Últimas Noticias

yrmfg_05aa7f3d14
Sinner avanza a la final de Viena y enfrentará a Zverev
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T131940_170_2e792228c6
Hombre de 73 años es atacado por coyotes en García
wregdvrg_4f52ddc63f
Aseguran más de 14 mil autopartes en negocio de Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×