Revela Kim Kardashian que sufrió un aneurisma cerebral

La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian reveló que sufrió un aneurisma cerebral, el cual, según contó, habría sido provocado por el estrés que vivió durante su divorcio con Kanye West en 2022.

El impactante testimonio se dio a conocer en un adelanto de la nueva temporada de su serie "The Kardashians", donde se muestra a la celebridad de 45 años sometiéndose a una tomografía.

“Hay como un pequeño aneurisma”, se le escucha decir a Kim en el video, visiblemente preocupada.

La también empresaria compartió con su familia que el diagnóstico podría estar relacionado con el estrés emocional derivado del fin de su relación con el rapero, con quien estuvo casada casi 15 años.

“Fue un matrimonio tóxico”

En una reciente entrevista, Kardashian describió su matrimonio con West como “tóxico” y confesó que le resultó difícil detectar los primeros signos del colapso mental de su entonces esposo.

También admitió haber sentido presión y miedo al juicio público cuando decidió separarse.

“Sentí mucha presión, pensé que el mundo me juzgaría por tomar esa decisión”, comentó.

De acuerdo con especialistas, un aneurisma cerebral es una dilatación en un vaso sanguíneo del cerebro, aunque el estrés no es una causa directa, puede agravar factores de riesgo que contribuyen a su aparición.

Kardashian aseguró que tras el diagnóstico ha decidido reducir su nivel de estrés y priorizar su salud mental y física.

