Karla Sofía Gascon dice que no renunciará al Oscar tras polémica

Karla Sofía Gascón se ha encontrado en “el ojo del huracán” después de que usuarios y periodistas pidieran su retiro de las nominaciones al Óscar como mejor actriz por su papel en “Emilia Pérez”.

Es en redes sociales donde los usuarios han expresado su descontento con su nominación, debido a que para muchos, sus comentarios en contra de diversas figuras públicas son motivo suficiente para que se le retire de la postulación.

Ante esto, la actriz en una entrevista para CNN descartó su renuncia a la nominación y defendió su trayectoria.

Además, aseguró que su trabajo es lo único que debería de ser evaluado y negó haber cometido un crimen o falta que justifique la ola de críticas.

“Yo no puedo renunciar porque lo que se está evaluando es mi trabajo actoral y yo no puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen, ni he hecho daño, ni soy racista, ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer”, declaró.

Pese a la controversia, Sofía Gascón dejo en claro que aceptaría cualquier decisión que tome la Academia, siempre que esta esté respaldada con argumentos sólidos.

“No tengo nada que ocultar, por eso estoy aquí hablando contigo, no tengo por qué renunciar. Quien quiera apartarme que piense qué tal, yo solamente le pido que sea de verdad justamente y probando absolutamente que yo he escrito algo con un sentido para hacer daño, porque si no es así, el mundo en el que estamos va a ser muy difícil que lo recuperemos”.

Niega comentarios hacia Selena Gómez

En días pasados, la periodista Sarah Hagi reveló antiguas publicaciones racistas e islamófobos, en donde resaltó uno de en donde la actriz española criticara a Selena Gómez, lo que ocasionó que cerrara su cuenta de X.

“Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa”, escribió en referencia a Selena Gómez.

En la entrevista, fue cuestionada sobre la publicación en donde criticaba a Selena Gómez, en donde negó categóricamente haber publicado ese tuit.

“No es mío, jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así… Le escribí, le mandé el post y le dije ‘oye, que sepas que esto no es mío’. Me respondió ‘sabes que estoy contigo’”, aseguró.

También señaló que tanto familiares y amigos, además de los propios actores de “Emilia Pérez” le han dado su voto de confianza en medio de la polémica.

