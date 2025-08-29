Cerrar X
Escena

Premian a Karla Sofía Gascón como mejor actriz internacional

La española Karla Sofía Gastón recibirá el Premio Kinéo como 'mejor actriz internacional', en un certamen organizado en el marco de 82 Festival de Venecia

  • 29
  • Agosto
    2025

La española Karla Sofía Gastón recibirá mañana sábado el Premio Kinéo como "mejor actriz internacional", en un certamen organizado en el marco de 82 Festival de Venecia, según anunciaron este viernes sus organizadores.

Gascón participará en la rueda de prensa de estos premios mañana sábado 30 de agosto a las 14.00 hora local (12.00 GMT) en el Hotel Excelsior del Lido veneciano.

El Premio Kinéo, que llega este año a su vigésimo tercera edición, es entregado por la asociación italiana de mismo nombre de forma "colateral" en la Mostra.

La actriz será así distinguida tras el escándalo que desataron sus comentarios en redes sociales en plena campaña de la película 'Emilia Pérez' (2004), por la que recibió una nominación al Óscar.

La Asociación Cultural Kinéo fue fundada en el 2002 para impulsar el cine italiano e instituyó estos premios que tienen como misión "dar voz al público de las salas cinematográficas" del país.

Otros premiados en esta edición son el turco Aras Aydın, como mejor actor de una serie internacional, o Monica Guerritore como mejor actriz de una serie italiana, entre otros. 


