Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T122917_642_b9f6327ebc
Escena

Karol G deslumbra con vestido de 15,000 cristales Swarovski

La intérprete de "Si antes te hubiera conocido" portaba un vestido de alta costura de Robert Wun de la temporada de Primavera de 2024

  • 14
  • Septiembre
    2025

Karol G hizo historia este sábado al cantar en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en un concierto por la fraternidad humana con otros artistas, mientras el cielo de Roma se iluminaba con drones en forma de obras de arte cristianas y hasta del papa Francisco.

No solo su gran talento destacó a lado del tenor italiano. La imagen de la colombiana fue resaltada con su cabello recogido con un moño alto y unos aretes largos pertenecientes a la Alta joyería de Messika.

La intérprete de "Si antes te hubiera conocido" portaba un vestido de alta costura de Robert Wun de la temporada de Primavera de 2024, cuya atractivo son las más de 15,000 incrustaciones de Swarovski bordados a mano. 

G00qMY3WAAAYeY2.jfif

"Las colecciones del diseñador originario de Hong Kong son dramáticas, repletas de prendas escultóricas", reseñó una importante revista de moda.

Aunque no se tiene un aproximado sobre el costo de este vestido, debido a que cada creación es personalizada para la persona, pero según fuentes pueden costar miles y decenas de miles de dólares.

De la mano de Bocelli, interpretaron juntos "Vivo per lei/ Vivo por ella" en una versión donde se mezclaban versos en español e italiano. Además, en este evento también se contó con la presencia de artistas como Pharrell Williams y John Legend.

El concierto Grace of the Wold se celebró con motivo del Jubileo 2025 del Vaticano y el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Karol G hizo historia al convertirse en la primera colombiana en presentarse en un concierto en plena Plaza de San Pedro en el corazón de la Ciudad del Vaticano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T100538_224_e01122cbe2
Oasis genera derrama económica en México de hasta US$54 millones
thumbnail_Little_Jesus_12_845c146283
Little Jesus la arma en grande en su regreso a Monterrey
Ramon_Ayala_4_d3b9d73e0a
¡Larga vida al rey! Celebra Ramón Ayala 60 años de carrera
publicidad

Últimas Noticias

puente_queen_c821b22201
Se cumplen 24 años de la tragedia en el puente Queen Isabella
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T134031_698_57be7daa9e
Dan Marino anuncia que padece enfermedad hepática
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T133132_016_cbaa3a30e9
Bad Bunny abre una función especial en Puerto Rico
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
explosion_camion_gas_deja_57_heridos_ciudad_de_mexico_6115d523dd
Sube a 13 cifra de muertos por explosión en Iztapalapa
publicidad
×