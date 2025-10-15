Deslumbra Karol G en Fashion Show de Victoria’s Secret

Karol G deslumbró en su participación como invitada especial de Victoria’s Secret en su Fashion Show en Nueva York, en donde además de impresionar con su atuendo, lo hizo también con su presentación.

Previo a su participación de este miércoles en la pasarela de la marca de lencería, la "Bichota" compartió en redes su emoción por la invitación de la marca para ser parte del evento junto a artistas como Missy Elliott, Madison Beer y Twice.

“Qué fantasía han sido los últimos meses de mi vida... cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí”, expresó la colombiana en sus historias de Instagram.

Durante el evento, la nacida en Medellín lució con un atuendo rojo, con alas típicas de “ángeles” de Victoria’s Secret e interpretó dos de sus nuevos temas que forman parte de su más reciente LP "Tropicoqueta"; el primero fue "Ivony Bonita", acompañando el paso de Bella Hadid por la pasarela.

El segundo tema que interpretó la colombiana fue "Foreva Latina", con el cual intensificó aún más la propuesta de los "ángeles" con su ritmo.

Esta participación, además de ser un logro personal cumplido por parte de Kraol G, es una muestra más de que la música latina puede cruzar cualquier frontera, pues cabe recordar que durante la residencia que realizó en París del 25 al 28 de septiembre, la "Bichota" se convirtió en la primera artista latina invitada al icónico cabaret Crazy Horse, en donde presentó ocho funciones de su show “Totally Crazy”, en el que fusionó su música y estética con el estilo del cabaret, interpretando temas de Tropicoqueta.

