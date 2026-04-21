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¡De gira! Karol G anuncia su ambicioso 'Tropitour' mundial

La artista colombiana incluirá a la ciudad en su gira mundial por 20 países, generando alta expectativa entre sus fans en México

  • 21
  • Abril
    2026

La cantante colombiana Karol G anunció su nueva gira mundial “Viajando por el mundo Tropitour”, con la que recorrerá cerca de 20 países entre 2026 y 2027, incluyendo Colombia, México, Estados Unidos, España, Argentina y Brasil.

El anuncio se produjo al finalizar su presentación el pasado domingo en el festival Coachella, en California, donde sorprendió al público al proyectar el mensaje “Nos vamos de tour” en las pantallas principales, desatando la euforia de miles de asistentes.

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Pisará tierras regias

De acuerdo con la información difundida, la gira comenzará el 24 de julio en el estadio Soldier Field de Chicago y concluirá un año después en el estadio San Siro de Milán, Italia, consolidándose como uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

El tour contempla presentaciones en América Latina, Norteamérica y Europa, con fechas ya confirmadas en países como México, incluyendo el 13 de noviembre en Ciudad de México y 6 de noviembre en Monterrey, así como Canadá, Chile, Perú, República Dominicana y Costa Rica, entre otros.

El “Tropitour” acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, Tropicoqueta, el quinto de su carrera, en el que la artista explora una amplia variedad de géneros latinos como cumbia, vallenato, merengue, bachata, reguetón y bolero.

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El disco ha sido destacado por su diversidad musical y su homenaje a la identidad latina, además de lograr un fuerte desempeño comercial en plataformas de streaming y listas de popularidad.

Éxito tras histórico Coachella

El anuncio de la gira llega tras la histórica participación de Karol G en Coachella 2026, donde se convirtió en una de las figuras más destacadas del festival con un espectáculo de gran formato, múltiples cambios de vestuario y la participación de invitados especiales como Becky G, Peso Pluma y Wisin.

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Lee aquí la nota completa: Karol G hace historia y conquista Coachella 2026 como headliner

Con esta nueva gira, la artista reafirma su posición como una de las principales exponentes de la música latina a nivel global, llevando su propuesta a escenarios masivos en distintos continentes.


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