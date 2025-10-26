Katy Perry y Justin Trudeau confirman romance en París

Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau han sido vistos juntos en París, Francia, saliendo de un restaurante, lo que parece confirmar su relación romántica.

Según reportes recientes, esto ocurrió este sábado 25 de octubre de 2025, durante una cita especial para celebrar el cumpleaños número 41 de Katy Perry.

La pareja asistió a un espectáculo de cabaret en el Crazy Horse Paris y luego fueron captados saliendo tomados de la mano, sonrientes y muy cariñosos, antes de subir a un vehículo.

Anteriormente, fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon en Montreal, Canadá, después de un paseo en el parque Mount Royal. Aunque no mostraron afecto público en ese momento, el avistamiento generó mucha especulación.

Uno de los primeros acercamientos públicos y que levantó sospechas fue cuando Trudeau asistió a un concierto de Perry en Montreal durante su gira Lifetimes. Luego, a principios de octubre, fotos de ellos besándose apasionadamente en el yate de Katy frente a la costa de California hicieron que los rumores explotaran.

Esta salida pública en la Ciudad de la Luz es su primera aparición juntos como pareja confirmada. Fuentes cercanas dicen que Katy está "increíblemente feliz" y en un momento equilibrado en su vida.

