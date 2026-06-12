Katy Perry, Michael Bublé y LISA pondrán ritmo al Mundial FIFA ™

Tras la inauguración celebrada en México, este viernes Canadá y Estados Unidos tomarán el relevo con espectáculos encabezados por algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ que por primera vez se disputa de manera conjunta entre tres países anfitriones, continúa su recorrido con ceremonias diseñadas para acompañar el debut de las selecciones de Canadá y Estados Unidos, combinando futbol, entretenimiento y cultura ante millones de espectadores en todo el mundo.

Toronto abre la jornada con talento canadiense

La primera parada será el Toronto Stadium, donde se llevará a cabo una ceremonia de apertura de aproximadamente 13 minutos, una duración similar a la del tradicional espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El evento estará encabezado por Michael Bublé, acompañado por artistas emblemáticos de la música canadiense como Alanis Morissette, Alessia Cara, Nelly Furtado, la legendaria banda Rush y el colectivo de hip-hop The Halluci Nation.

Tras la presentación musical, Canadá iniciará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfrentando a Bosnia y Herzegovina en actividad correspondiente al Grupo B.

Los Ángeles recibe a las estrellas internacionales

Más tarde, la atención se trasladará a Los Ángeles, donde la organización preparó un espectáculo de perfil global encabezado por Katy Perry, la estrella surcoreana LISA y la cantante brasileña Anitta.

La cartelera también incluye la participación del rapero Future y del productor DJ Sanjoy, quienes formarán parte de una celebración previa al debut de la selección estadounidense.

Una vez concluida la ceremonia, Estados Unidos saltará al terreno de juego para enfrentar a Paraguay en uno de los encuentros más esperados de la primera jornada para el conjunto anfitrión.

México marcó el inicio de la fiesta

La actividad mundialista comenzó el jueves en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados presenciaron la ceremonia inaugural y el triunfo de México sobre Sudáfrica.

La apertura estuvo encabezada por Shakira, quien volvió a asociar su nombre con una Copa del Mundo después del éxito de sus presentaciones en anteriores ediciones mundialistas.

Junto a la colombiana participaron Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, en un espectáculo que encendió el ambiente previo al arranque del torneo.

Por otra parte, la fiesta concluirá el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey con una ceremonia de clausura de gran escala que, según lo previsto, reunirá en un mismo escenario a Madonna, Shakira y a la agrupación surcoreana BTS.

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