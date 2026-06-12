Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
perry_buble_lisa_954fc847ae
Escena

Katy Perry, Michael Bublé y LISA pondrán ritmo al Mundial FIFA ™

Michael Bublé encabezará la ceremonia previa al debut canadiense frente a Bosnia, mientras que Katy Perry, LISA y Anitta liderarán la celebración en Los Ángeles

  • 12
  • Junio
    2026

Tras la inauguración celebrada en México, este viernes Canadá y Estados Unidos tomarán el relevo con espectáculos encabezados por algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ que por primera vez se disputa de manera conjunta entre tres países anfitriones, continúa su recorrido con ceremonias diseñadas para acompañar el debut de las selecciones de Canadá y Estados Unidos, combinando futbol, entretenimiento y cultura ante millones de espectadores en todo el mundo.

Toronto abre la jornada con talento canadiense

La primera parada será el Toronto Stadium, donde se llevará a cabo una ceremonia de apertura de aproximadamente 13 minutos, una duración similar a la del tradicional espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

El evento estará encabezado por Michael Bublé, acompañado por artistas emblemáticos de la música canadiense como Alanis Morissette, Alessia Cara, Nelly Furtado, la legendaria banda Rush y el colectivo de hip-hop The Halluci Nation.

Tras la presentación musical, Canadá iniciará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfrentando a Bosnia y Herzegovina en actividad correspondiente al Grupo B.

Los Ángeles recibe a las estrellas internacionales

Más tarde, la atención se trasladará a Los Ángeles, donde la organización preparó un espectáculo de perfil global encabezado por Katy Perry, la estrella surcoreana LISA y la cantante brasileña Anitta.

La cartelera también incluye la participación del rapero Future y del productor DJ Sanjoy, quienes formarán parte de una celebración previa al debut de la selección estadounidense.

Una vez concluida la ceremonia, Estados Unidos saltará al terreno de juego para enfrentar a Paraguay en uno de los encuentros más esperados de la primera jornada para el conjunto anfitrión.

México marcó el inicio de la fiesta

La actividad mundialista comenzó el jueves en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados presenciaron la ceremonia inaugural y el triunfo de México sobre Sudáfrica.

La apertura estuvo encabezada por Shakira, quien volvió a asociar su nombre con una Copa del Mundo después del éxito de sus presentaciones en anteriores ediciones mundialistas.

Junto a la colombiana participaron Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, en un espectáculo que encendió el ambiente previo al arranque del torneo.

Por otra parte, la fiesta concluirá el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey con una ceremonia de clausura de gran escala que, según lo previsto, reunirá en un mismo escenario a Madonna, Shakira y a la agrupación surcoreana BTS.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_06_13_T145940_978_aa497a7bef
Amy Adams rechazó sketch explícito en 'SNL' para cuidar su imagen
EH_UNA_FOTO_2026_06_13_T143512_791_57e1a93071
Domingo destaca trabajo con Spielberg en 'Día de la Revelación'
45_H5_8d8eb9b01c
Nueva Jersey inaugura museo dedicado a Bruce Springsteen
publicidad

Últimas Noticias

IMG_4646_64fa00dbfb
Entregan obra de pavimentación en colonia Mirasierra de Saltillo
IMG_4605_bf387d3b2d
Obras pluviales no se ven pero ayudan mucho a la ciudad
IMG_4639_4a533c4dc3
Muere adulto mayor en accidente en la carretera Monclova
publicidad

Más Vistas

escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
publicidad
×