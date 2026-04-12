Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_91_bb72c727fd
Escena

Katy Perry y Justin Trudeau viven su romance en festival

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau acapararon miradas durante el Coachella, donde compartieron momentos de cercanía

  • 12
  • Abril
    2026

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau acapararon miradas durante el Coachella, donde compartieron momentos de cercanía que confirmaron públicamente su relación.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete publicó una serie de imágenes en las que se le ve caminando de la mano con Trudeau, así como compartiendo gestos de afecto mientras disfrutaban del ambiente del festival.

La pareja también fue captada bailando junta durante la presentación de Justin Bieber, en una de las actuaciones más concurridas del evento.

Un romance que gana fuerza

De acuerdo con reportes, la relación entre Perry y Trudeau comenzó a tomar forma desde mediados de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal.

Desde entonces, han sido captados en distintos encuentros, incluyendo un viaje en yate frente a la costa de Santa Bárbara.

Fuentes cercanas aseguran que ambos han conectado por su afinidad en distintos temas y por compartir estilos de vida dinámicos, aunque reconocen que sus agendas podrían influir en el ritmo de la relación.

INFO 7 UNA FOTO - 2026-04-12T124722.823.jpg

La cantante terminó en julio pasado su relación con el actor Orlando Bloom, con quien mantuvo un vínculo de casi una década. Por su parte, Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de matrimonio.

Pese a ello, allegados indican que existe una fuerte atracción entre ambos y que han encontrado compañía mutua en esta nueva etapa de sus vidas.

Entre música y vida personal

Durante su estancia en Coachella, Perry también compartió detalles más relajados de su experiencia, como los objetos que llevaba en su bolso para el festival, mostrando un lado cercano con sus seguidores.

5gvbgt.JPG

Incluso, el hijo de Trudeau, Xav, ha expresado públicamente su simpatía hacia la cantante, destacando su apoyo en temas musicales y su trato amable.

El romance entre Perry y Trudeau continúa generando interés mediático, mientras ambos combinan sus agendas profesionales con esta nueva etapa personal bajo los reflectores internacionales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_melendi_aabf49bede
El español Melendi anuncia nuevo álbum tras cuatro años
Whats_App_Image_2026_04_12_at_10_34_55_PM_288efd24df
Trae NL de Asia inversión récord; suma $3,000 millones de dólares
escena_karol_g_coachella_9a29894ebe
Karol G hace historia y conquista Coachella 2026 como headliner
publicidad

Últimas Noticias

nl_consesiones_de_agua_350ff25eac
Políticos de NL tienen agua ‘gratis’ con títulos agrícolas
Whats_App_Image_2026_04_12_at_10_34_55_PM_288efd24df
Trae NL de Asia inversión récord; suma $3,000 millones de dólares
Whats_App_Image_2026_04_13_at_12_06_41_AM_d3351304cc
Saltillo y Ramos Arizpe el epicentro de accidentes ferroviarios
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
magnicharters_suspende_vuelos_programados_por_semanas_794536f812
Aerolíneas alistan plan por Magnicharters; desaparecen empleados
publicidad
×