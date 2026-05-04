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Jacob Elordi sale del jurado de Cannes 2026 por fractura

Jacob Elordi quedó fuera del jurado del Festival de Cannes 2026 tras sufrir una fractura en el pie, justo en uno de los momentos más sólidos de su carrera

  • 04
  • Mayo
    2026

El actor Jacob Elordi, una de las figuras jóvenes más destacadas de Hollywood, quedó fuera de la posible alineación del jurado del Festival de Cine de Cannes 2026 debido a una fractura en el pie, según reportes recientes de medios especializados.

De acuerdo con información publicada por Page Six, el actor australiano sufrió recientemente una lesión que le impedirá participar en el prestigioso encuentro cinematográfico, programado del 12 al 23 de mayo en Francia.

Aunque el jurado oficial aún no había sido anunciado por los organizadores, diversos reportes de la industria señalaban que Elordi estaba en conversaciones avanzadas para integrarse al panel, lo que habría marcado un nuevo reconocimiento a su creciente peso en el cine internacional.

La noticia llega justo cuando Elordi atraviesa una etapa clave en su carrera, luego de consolidarse como una de las estrellas más versátiles de su generación.

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Su posible incorporación al jurado de Cannes había generado expectativa, especialmente tras rumores surgidos semanas atrás que también vinculaban a figuras como Demi Moore con el panel del festival.

La lesión obliga ahora a los organizadores a buscar un reemplazo de última hora para una edición que promete alta atención mediática.

De ídolo juvenil a actor de prestigio

Nacido el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Australia, Jacob Elordi inició su ascenso internacional con “The Kissing Booth” de Netflix en 2018, donde alcanzó fama masiva como galán juvenil.

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Con su interpretación de Nate Jacobs en “Euphoria”, Elordi mostró mayor profundidad dramática, mientras que películas como “Priscilla”, de Sofia Coppola, y “Saltburn”, de Emerald Fennell, consolidaron su reputación como actor serio y arriesgado.

Su papel en “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, elevó aún más su perfil en la industria, posicionándolo como uno de los talentos jóvenes más observados por premios y festivales.

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Pese al revés físico, Elordi mantiene una agenda cinematográfica de alto perfil:

  • “Euphoria” Temporada 3, con estreno previsto para verano de 2026.
  • “The Dog Stars”, thriller postapocalíptico dirigido por Ridley Scott.
  • “Wuthering Heights”, adaptación de Emerald Fennell junto a Margot Robbie.
  • “Outer Dark”, proyecto basado en la obra de Cormac McCarthy.

Aunque su ausencia en Cannes representa una oportunidad perdida en términos simbólicos, la lesión parece ser solo un obstáculo momentáneo para una carrera que continúa en ascenso.


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