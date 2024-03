Kendrick Lamar dedica unas palabras de cariño en español a México

A veces no hace falta hablar para poderse comunicar en otro idioma y así lo demostró el rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien creó visuales especiales para su presentación estelar en el festival Axe Ceremonia de la Ciudad de México.

El público estaba impaciente, pues el inicio del concierto de Lamar se aplazó 20 minutos y al ser el más esperado del día, tenía a buena parte de los 55,000 asistentes a la primera jornada del festival vestidos con camisetas y sudaderas del artista y alborotados por ver al rapero, que no se había presentado en territorio mexicano desde 2017.

En las pantallas gigantes del escenario principal el Parque Bicentenario de la capital, donde se realizó la 11ª edición de Ceremonia, apareció este mensaje con letras blancas sobre un fondo negro:

“¡México! Quiero expresar mi amor hacia ustedes por recibirme nuevamente en este hermoso país. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero he sentido su energía todos estos años. Esta noche seremos libres”.

El artista galardonado con el Premio Pulitzer y 17 premios Grammy también incluyó a lo largo de su concierto traducciones de versos de sus canciones al español presentados como si fueran titulares de un periódico ficticio llamado, al igual que uno real de México, El Universal. “United in Grief”, “Loyalty” y “DNA” fueron algunos de los temas que interpretó acompañado por un cuerpo de bailarines masculinos ataviados, como él, con traje sastre. Lamar lució además guantes verdes gruesos y una manta blanca con figuras negras como tocado. Los bailarines daban ritmo a su música con pasos de danza contemporánea que lograban una mayor expresividad.

Lamar, quien dijo en inglés que trataría de volver más pronto al país, se despidió con otro mensaje escrito en castellano.

“Prendamos el cielo y demostrémosle al mundo que el amor también es el lenguaje universal. Espero que sientan mi energía, así como yo siento la suya. Gracias México. Amor por siempre”.

Por la tarde, una de las primeras en apoderarse en el escenario principal fue la artista puertorriqueña Gale, quien interpretó algunos de los temas de los que ha sido coautora para otros artistas como “El merengue”, popularizado por Manuel Turizo y Marshmello y “Copa vacía” que canta Shakira. Gale también cantó su versión del éxito de Shakira “Inevitable”.

“Es mi primera vez presentándome en México, la verdad estoy muy feliz de estar aquí y de cantar y presentarme en el Ceremonia, compartir el escenario con artistas increíbles y con personas como ustedes”, dijo. “Tengo un sueño que quiero hacer realidad … me encantaría que alguno de ustedes subiera al escenario para acompañarme”.

Gale eligió a un fan de primera fila para que filmara “D Pic”, una canción sobre fotografías de desnudos no solicitadas. “Es mi manera de decir, si no te la piden no la envíes”, dijo. El fan, llamado Rodrigo, también aprovechó para bailar enérgicamente y ser filmado por Gale. Fue despedido con una ovación por el público. Gale contó las historias de algunos de los temas de su álbum debut “Lo que no te dije” en el que explora temáticas como el amor propio y la recuperación tras una relación tóxica en canciones como “Problemas”, “EGO” y “1+1”.

“Decidí ponerme a mí primero, quererme más a mí, elegirme a mí y ahí es que nacen todas estas canciones”, dijo. “No sé por qué siento que es tan difícil para nosotros hacer eso, pero es algo que yo siento que tenemos que hacer siempre, a ponernos a nosotros primero”.

Otro artista que debutó en el Ceremonia es el español de origen bielorruso Rusowsky, quien subió al segundo escenario más grande del festival, el Air Max, ataviado con un sombrero y botas de piel como los que se usan en el círculo polar.

“Es mi primer festival en México, muchas gracias a todo el mundo por venir, nos lo vamos a pasar increíble”, dijo el intérprete de “Goofy”, “So So”, “Dolores” y “Electric bby”.

El músico urbano puertorriqueño Álvaro Díaz era de los más esperados de la noche. Díaz recordó emocionado que había estado en un escenario alternativo del festival en 2016. Señaló que tiene un álbum próximo a lanzar titulado “Sayonara” e interpretó éxitos como “Quizás sí quizás no”, “Llori pari”, “Lentito” y “Paranormal”, además de invitar a Jesse Baez para “18+1”.

“Para mí es un honor estar al frente de todos ustedes acá”, dijo. “Estamos en la tarima principal, ¡qué locura!, pero de verdad esta promete ser una de las noches favoritas para mí con mi público favorito”, dijo antes de dedicar “Brilloteo” a todas las “jevas” (chicas), en primera fila.

Durante la noche la británica Romy, una de las integrantes de la banda The xx junto con Oliver Sim y Jamie xx, hizo bailar al público con su proyecto solista homónimo en el que colabora con la DJ y productora londinense Francine Perry. Romy presentó temas de su disco inspirado en clubs nocturnos LGBT+ “Mid Air” como “Loveher”, “Weightless” y “Did I”.

“Estoy tan feliz de estar aquí, los extrañé tanto”, dijo Romy hacia el comienzo de su presentación. “Los quiero mucho, gracias realmente, significa mucho para mí que hayan venido”, agregó más adelante.

Se habían creado altas expectativas por la presentación de Grimes en el festival como reemplazo de FKA Twigs, era su debut en Ceremonia y aparentemente su primera presentación en vivo desde 2016, pero resultó ser un DJ set. Al parecer, Grimes está más enfocada en su faceta de DJ y productora que de intérprete en este momento de su carrera, pues se había presentado en 2022 en el festival EDC México de música electrónica igualmente como un DJ set.

La artista canadiense comenzó su presentación con “Player of Games”, cuyo video fue filmado en el místico bosque conocido como Desierto de los Leones de la capital mexicana y, pese a la confusión creada por su anuncio en el cartel, Grimes logró conquistar al público.

Otros artistas que se presentaron exitosamente en el día fueron la DJ belga Charlotte de Witte, el DJ británico Floating Points, el británico Sampha y los neozelandeses de Leisure. El festival continuará el domingo con los neoyorkinos de LCD Soundsystem, la banda de música regional mexicana Fuerza Regida, la venezolana Arca y la mexicana Kenia Os.

