Sufre Kenia Os golpe de calor en concierto en Mérida

Kenia Os tuvo que recibir atención médica de emergencia tras sufrir un golpe de calor durante su concierto en Mérida, Yucatán, la noche de este sábado, en plena presentación de su "K de Karma Tour".

La cantante, de 26 años, interrumpió momentáneamente su espectáculo debido a las altas temperaturas que se registran en el estado.

El incidente quedó documentado en sus historias de Instagram, donde se le ve recibiendo oxígeno y apoyo de paramédicos y de su equipo.

Kenia Os sufrió un desvanecimiento durante su concierto en Mérida por un golpe de calor, por lo que recibió atención médica y oxígeno poco después. 🥵🥲



CC: keniaos en TT pic.twitter.com/5WZmHn0Jlo — EstiloDF (@EstiloDF) May 3, 2026

En sus publicaciones, la intérprete de “Kitty” compartió imágenes del momento y bromeó sobre lo ocurrido al escribir: “Todo es glamour en el tour (le da un golpe de calor)”.

Horas más tarde, la artista publicó escenas de su presentación, lo que dejó ver que logró estabilizarse y continuar con el concierto tras el susto.

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