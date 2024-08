Kit Harrington se siente renovado tras superar sus adicciones

"Tuve mucha suerte de haberme deshecho de las drogas antes de tener hijos, porque hubo un momento en que me parecía física y emocionalmente imposible no volver a beber.

“Antes de dejar de beber, me miraba al espejo y me llamaba idiota. Me odiaba a mí mismo, me despreciaba y no me enorgullecía de nada de lo que había hecho.

No podía estar orgulloso. Así que el hecho de que esté orgulloso de haber dejado de beber es en sí mismo una señal de que soy una persona completamente diferente.

Y ahora, cada set en el que estoy, cualquier trabajo que hago, estoy orgulloso, porque sé que puse todo mi empeño”, dijo Kit Harrington.

El actor espera que su lucha pueda tener un impacto positivo en otras personalidades de Hollywood que sientan que no tienen salida del mundo de las adicciones.

“Creo que podría ayudar el escuchar a otros que tuvieron el mismo problema y que ahora viven una vida realmente feliz y satisfecha, y no pueden imaginar volver a lo que yo tengo", dijo.

El actor de Game Of Thrones lleva poco más de tres años de sobriedad, por lo que espera continuar así con sus hijos, de 3 y un año, como motivación.

