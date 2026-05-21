Tengo cuarto en casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar: Kunno

Kunno volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de asegurar, entre bromas y confesiones, que tiene “un cuarto” en la casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar, dejando ver la cercanía que mantiene con la pareja.

Durante un encuentro con la prensa, el influencer reaccionó a los rumores que circulan en redes sociales sobre su relación con los cantantes y respondió con humor cuando le preguntaron si cuenta con una habitación propia en la casa de ambos.

“Según yo sí… me han dicho: esta es tu habitación. O sea, tengo una casa, digo, tengo un cuarto”, comentó entre risas.

Kunno explicó que cada vez que visita Zacatecas le asignan una habitación dentro de la casa de la pareja, mientras que también soltó otra broma al hablar sobre Houston: “En Houston, pues, o sea, la casa es mía”.

Las declaraciones alimentaron nuevamente las especulaciones sobre la estrecha amistad que mantiene con la familia de Nodal, especialmente después de las constantes apariciones públicas junto a los intérpretes.

El creador de contenido también habló sobre los rumores y comentarios que rodean a Christian Nodal y Ángela Aguilar, dejando claro que suele defenderlos ante las críticas y el hate en redes sociales.

“Muchas veces el que calla otorga y siento que mi amiga ha otorgado a que la gente suponga cosas y crea mentiras”, expresó.

Además, evitó involucrarse en temas relacionados con supuestos acuerdos entre Nodal y Cazzu, asegurando que prefiere mantenerse al margen de asuntos personales de sus amigos.

Finalmente, Kunno aseguró sentirse parte de la familia del cantante y reveló, nuevamente en tono de broma, que Pepe Aguilar lo llama su “hijo adoptivo”, reforzando la imagen de cercanía que mantiene con el círculo de los Aguilar y Nodal.

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