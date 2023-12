La actriz Kim Basinger celebra siete décadas de vida

Kimila Ann Basinger, más conocida como Kim Basinger, celebra hoy siete décadas de vida. Su vocación por los reflectores despertó de manera temprana, y con tres años empezó a estudiar ballet hasta su adolescencia.

Aunque su principal meta era cantar y actuar, aceptó un contrato con la Agencia de Modelos Ford, y a pesar de que llegó a ganar $1,000 dólares al día modelando, Kim nunca se sintió cómoda con esa profesión.

En 1976, Basinger abandonó su carrera como modelo para perseguir definitivamente su meta de ser actriz. Kim tuvo algunas apariciones en series, entre ellas la de Los ángeles de Charlie.

En 1981, hizo una atrevida sesión para Playboy, que le consiguió la atención del público, en 1983 protagonizó junto a Sean Connery la película de James Bond ''Never Say Never Again'', marcando el inicio de su carrera en la pantalla grande.

Tres años después, llegó el papel que la catapultó a la fama en 1986, con el filme Nueve semanas y media. Después actuó en Batman de 1989; casi una década después, Kim ganó el Óscar a Mejor Actriz de Reparto, por su impactante interpretación en Los Ángeles al desnudo.

Desde entonces, se labró una extensa trayectoria filmográfica que le adjudicó ganarse una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Una historia con altibajos

En cuanto a su vida personal, ya antes de alcanzar la fama, Kim Basinger tuvo algunas historias de amor con el modelo Tim Saunders, el fotógrafo Dale Robinette y el jugador de futbol Joe Namath. En 1980, se casó con el maquillador Ron Snyder-Britton, pero se separaron en 1989.

En 1993, la actriz contrajo matrimonio con el también actor Alec Baldwin, con quien tuvo a su hija Ireland. Sin embargo, la relación terminó en un sonado divorcio en 2002. Desde 2014, Kim sostiene una relación amorosa con el estilista Mitch Stone. En mayo de este año, Ireland Baldwin dio a luz a su hija, convirtiendo a Kim en una feliz abuela.

